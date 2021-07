Mamá de YosStop alza la voz y pide atención de Claudia Sheinbaum a su caso

Acusada del presunto delito de pornografía infantil, Yoselinne 'N', conocida como la influencer YosStop, permanece detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, y su mamá alzó la voz por ella.

A través de un video en el canal de YouTube de su hija, Marina Badui aseguró que YosStop es víctima de una injusticia.

“Hace unos días se llevaron injustamente a mi hija, llegaron a su domicilio más de 40 o 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal”

“Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales y yo pido justicia por que lo que están haciendo es injusto para ella”, insistió la señora.

Así que hizo un llamado a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, a quien le pidió atención al caso:

“A ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, osea eso no puede ser, yo pido que pidan atención es este caso en especial porque lo que está pasando no es normal”.

Y reiteró: "Es una injusticia y yo pido la libertad para mi hija y que se haga justicia, por favor. A mi hija la amo con todo mi corazón, Yoseline te quiero".

Durante el fin de semana, también alzó la voz Gerardo González, novio de YosStop, con otro video donde instó a los medios de comunicar con veracidad lo que sucede.

“Ustedes pueden difundir lo que quieran, porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa. Esta parte es muy importante, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión”.

Argumentó: "Es más, Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados, Yoseline obviamente no estaba presente el día que se grabaron ese video. Yoseline no tiene nada que ver (...) es completamente ajena, ella solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy”.

Gerardo aclaró que no puede compartir detalles para no entorpecer el caso, pero insistió: "Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”.

