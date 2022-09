Mamá de Vadhir reacciona al rumor de golpiza a Eugenio Derbez y solo deja más dudas

Pese a que Eugenio Derbez ya explicó de viva voz que se fracturó el hombro por jugar con un visor de realidad virtual, surgió otra versión que acusa a Vadhir de haber golpeado a su papá y provocarle las heridas.

José Eduardo Derbez ya desestimó tal versión, al decirle a Mara Patricia Castañeda que el asunto "no va por ahí", pero surgió otra vertiente del tema en medio del silencio de la Dinastía Derbez.

Se trata de Silvana Prince, la madre de Vadhir Derbez, con quien tuvo contacto el periodista Poncho Martínez. A través de su canal de YouTube, contó que tiene una buena relación con la señora y le escribió en Instagram sobre el rumor que involucra a su hijo.

"Le mande el siguiente mensaje: ‘Hola, buenos días, está la versión de que el problema de Eugenio fue porque se peleó con Vadhir, ¿quiere que desmienta la información o diga algo al respecto? Sabe que soy de confianza y jamás diría algo que pudiera lastimarlos'".

El colaborador del programa 'De historia en historia' agregó: "Ella ve el mensaje y no contesta absolutamente nada, cuando lo más fácil hubiera sido decir ‘sabes qué no, o nunca pasó, o cualquier otra cosa’. Los silencios también hablan, y no es que esto compruebe la versión de que discutieron, pero es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo respecto a lo que pasó".

Algunos medios retomaron el tema.

Ni Vadhir y Eugenio han emitido comentarios al respecto de este rumor, y en programas como Hoy Día, de Telemundo, retomaron lo dicho por Poncho Martínez respecto a Silvana Prince.

¿De dónde surgió la versión de la pelea entre Vadhir y Eugenio?

Fue el youtuber Alejandro Zúñiga, quien comparte información del entretenimiento en México, el que, "de una muy buena fuente", supo que las lesiones de Eugenio habrían sido por una golpiza con su hijo. "Vadhir estaba presente, y se pelearon y se fueron a los golpes. Vadhir le rompió una costilla a Eugenio".

"Por eso la información se le ha ocultado a José Eduardo... La fuente es fidedigna y por eso me atrevo a abrir la boca y esto es real, Eugenio Derbez peleó con su hijo y su hijo le provocó todos estos problemas de salud".

