¡Maldito vicio! El hijo de Yahir despilfarró el dinero que ganó haciendo videos para adultos

El hijo de Yahir sigue en caída libre en el mundo de las drogas. Apenas cobró un cheque por 160 mil pesos que le dejó su debut y despedida en el cine porno gay, y Tristán desapareció y dejó a sus amigos sin el pago que les prometió; es más, hasta los bloqueó de redes sociales y WhatsApp para no saber nada de ellos. Según su exmánager, Baruc Carrillo, el dinero lo cegó y sumergió de nuevo en los vicios, que ya una vez lo llevaron a estar internado tres años en un centro de desintoxicación en su natal Tijuana.

“Vi cómo en dos semanas se gastó 40 mil pesos en drogas, alcohol y hoteles con su nueva novia”, nos contó el también productor musical. Los planes de emprender negocios para ayudar a su mamá también quedaron en el tintero. “Presté dinero para ayudarlo. Además, me ofreció darme mis honorarios por ser su mánager y nada cumplió, sólo me traicionó”.

¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Tristán? Ocho años. Organizo fiestas en la Ciudad de México y ahí me lo topaba. Luego coincidimos en Tijuana, donde ambos tenemos familia. Ahí lo traté por primera vez, un día antes de que lo encerraran en un centro de desintoxicación. Cuando salió, comenzando la pandemia, lo volví a ver en un Instagram Live que hice. Tristán se mudó a la Ciudad de México y le ofrecí ayudarlo para que no recayera en las drogas y no estuviera en la calle. Le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, para que al final se comportara mal y me saliera traicionero.

¿A qué te refieres cuando dices que te traicionó? Me vio la cara. Le cobré por mis honorarios de mánager el 20 % de sus ganancias, que es lo que cobro en la música. Invertí tiempo y esfuerzo en él, le pagué traslados y hoteles; le conseguí ropa, comida... Lo llevaba a eventos gratis, lo relacioné con artistas, y él no fue agradecido. Hasta grabé el segundo video porno gay que hizo con Axxl para que tuviera mejor definición, calidad visual y fuera profesional. Ganó 160 mil pesos por su primer video porno y no me dio ni un peso. Le creé toda la estrategia para que le sacara lana a su trabajo, porque al principio lo iba a vender por Instagram por lo que fuera, y le abrí los ojos.

¿En qué momento se fracturó su relación? Luego de que cobró el cheque compartí con él dos semanas y no le cobré nada porque, literal, se partió el cu... Esperaba que me retribuyera lo que hice por él, y no lo hizo, me bloqueó de todos lados. Me dijo que ya no le hablara, que ya no me necesitaba. De la nada me eliminó de su vida.

¿Cuánto dinero debes que pediste a nombre de Tristán? Diez mil pesos; le pedí a amigos que me prestaran en dólares. Estoy quedando mal ante ellos. Tristán me dijo que me daría no el 20, sino el 30 % para que yo pagara lo que debía, pero a la final, ni un peso me dio. Es muy triste porque tengo un hijo pequeño a quien mantener. No hubo nunca un contrato firmado, éramos amigos.

¿Tristán se gastó todo el dinero? Sí, después de que cobró el cheque, a finales de noviembre, lo vi gastando en botellas de whisky, drogas, sexo y hoteles con su nueva novia, con quien se fue de la Ciudad de México. En dos semanas se gastó más de 40 mil pesos. Yo lo invité a comprar cosas y que colocara un negocio de venta y compra de artículos en Tijuana, porque tengo experiencia en eso. Además, que abriera la cafetería que quería ponerle a su mamá, pero nada de eso hizo, todo se fue en vicios. Se obsesionó con el dinero, y éste te cambia. Al final, sólo me dio unas latas de ron.

¿Cómo conoció a su novia? Yo se la presenté; se dedica a intervenir ropa. Es buena persona, pero le advertí que se cuidara y cuidara de Tristán. Ella también estuvo internada en una clínica por drogas; puede ser que el consumo a ambos los haya atrapado.

¿Crees que la novia sólo quiere aprovecharse del dinero? Puede ser. Ella le dijo a una amiga que sólo estaba con Tristán por el dinero y que era una interesada. Lo cuidé como a un hijo; él decía que yo era como un papá porque lo regañaba por todo. Una vez se me convulsionó en la calle, y yo lo tenía en mis brazos todo morado, pálido... Le decía que resistiera, que no muriera. Creé una conexión muy grande con él porque tenemos cosas en común y es buena persona pese a todo. Por él no me dejan ver a mi hijo pequeño, porque mi bebé estaba conmigo cuando Tristán convulsionó en la calle y llegó la policía. Me ha pasado de todo: mataron a mi padre, se murió Carmen Salinas, quien es la bisabuela de mi hijo... Me sentí sólo, Tristán también estaba así y ambos hicimos una buena conexión, pero al final me pagó mal.

¿Le salvaste la vida? Sí, él me dijo que me debía una, que sin mí se hubiese muerto.

¿Crees que Yahir influyó para que Tristán se alejara? Su papá no es así. Yo he intentado tener un acercamiento con Yahir, le he enviado mensajes, pero no me lee. Él quiso ver a Tristán cuando participó en el Desfile de Día de Muertos; Tristán nos dijo que lo iba a ver, y se desapareció todo el día, pero nunca vio a su papá.

Todo indica que Tristán ya no continuará con OnlyFans; ahora dice que no es bisexual. ¿Qué pasó con él? Él nos engañó a todos y hasta tonto fue. Me preguntó que cómo hacía para que ya no lo vincularan con el mundo gay, y le di la idea de que hiciera fotos y videos tipo tríos con hombres y mujeres; pero él no se dejaba ayudar. Él es muy explosivo e impulsivo, no se controla. También es noble, sencillo, pero se mete crack, y eso es del diablo.

¿Sientes amor por Tristán? Soy hetero cien por ciento; aunque filmé el video porno de él con Axxl, no soy gay. Por mi cercanía con él se llegó a pensar que yo era su novio. Lo amo y quiero lo mejor para él.

¿Volverías a ayudarlo? No, que ya no me busque. Su deslealtad me duele. No sé nada de él, no he podido hablar con él. Lo mejor que puede hacer es internarse y darle el dinero, si es que le queda algo, a su mamá para que lo administre. Él solo no se puede cuidar; su toma de decisiones es de alguien adicto y alcohólico. Le perdono, no hay rencor, pero que se llene de luz y que deje las sustancias. Siempre fui sincero con él y quise ayudarlo, pero no se dejó.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!