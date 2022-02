Maldita ambición: Acusan a hijo de Silvia Pinal de ataques y arrebatar el teatro de su mamá

En exclusiva, Mónica Marbán, quien ha sido administradora del Teatro Silvia Pinal por 28 años, confirmó que dejará su gestión, y nos contó la manera abrupta en la que Luis Enrique le pidió el teatro, aclarando que nunca han existido malos manejos y que por el inmenso cariño que le tiene a su gran amiga, la Diva del cine mexicano, no entrará en ningún pleito. Eso sí, dijo que de un momento a otro, al hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán le dieron ganas de tener el recinto, aunque realmente nunca le ha importado, por lo que dejó entrever que quizás alguien lo esté malaconsejando.

En los 28 años que lleva administrando el teatro, ¿alguna vez tuvo una diferencia o desacuerdo con Silvia Pinal?

No, para nada, siempre le entregaba las cuentas, ella me firmaba de recibido y todos felices; yo amaba el teatro porque me gusta mi trabajo y todo siempre estuvo bien. Lo que pasa es que Luis Enrique, en 25 años, si ha ido una o dos veces al teatro es mucho, y yo me pregunto: ¿cuándo ha ido a ver las obras de su mamá? Silvia estuvo dos o tres años haciendo Adorables enemigas y él nunca se paró en el teatro para verla; en cambio, Sylvia Pasquel sí, porque además es actriz y le gusta el teatro y todo.

¿Luis Enrique le pidió el teatro?

Sí, un día que llegué a casa de su mamá, que estaba platicando ella, de la nada (Luis Enrique) entró y me dijo: “Hablé con mis hermanas y quiero que ya me entregues el teatro”. Y yo le dije: “Sí, con mucho gusto, ¿a quién se lo entrego para ver lo de mi liquidación?”. Y creo que eso no le gustó mucho, fue un mal momento y me salí de casa de Silvia.

¿Vio a doña Silvia después?

Sí, en casa de unas amigas, comimos y todo bien. La verdad, la pandemia me enseñó que nunca las cosas van a volver a ser como antes, porque yo hacía muchas funciones para los alumnos –sábados y domingos–, y eso ya no va a poder ser, y cuando dejas de trabajar dos años en lo que más te gusta, te desacostumbras, te desapegas… Y creo que es el momento para irme, pero me quiero ir bien, como se va uno de un trabajo, agradeciendo que te dieron la oportunidad, pero no que salgan a decir que por malos manejos o porque al teatro le hacen falta algunas cosas.

¿Durante la comida tuvo la oportunidad de platicar con su amiga de esto?

Sí, en la comida le dije que iba a dejar el teatro porque así lo quería Luis Enrique, y ella muy linda me dijo: “Yo espero que todo salga bien”, pero todo tranquilo, Silvia ya tiene 92 años, es una señora mayor.

¿Por qué cree que Luis Enrique quiera el teatro?

De momento le entró querer tenerlo, y sé que tampoco soy eterna, pero no por el hecho de que entregue mi trabajo merezco que me desprestigien o que hablen mal de mí, sobre todo porque todo lo que he hecho ha sido con cariño y respeto, más por mi amiga querida, a quien no quiero que esté en medio de un escandalito absurdo y ridículo.

¿Habló con Luis Enrique después?

No, y es que yo nunca he tenido una relación con él ¿Recuerdan que hace tiempo salió a decir que yo era quien daba los chismes a los medios y que hablaba mal de la familia? En ese momento también tuve que salir a defenderme porque no era cierto.

Luis Enrique hablaba de que no se ha recuperado la inversión que se hizo en el teatro hace algunos años…

Él puede decir lo que quiera, qué sabe si nunca ha estado adentro de nada, su ambición es desde que se casó y tuvo un hijo, entonces, no sé si lo están malaconsejando o qué.

¿Considera que Luis Enrique tiene algo personal con usted?

Yo creo que sí, que esto ya es personal conmigo, y yo se lo dije tanto al contador como a la secretaria y a todo el mundo, les dije que por favor él no se metiera, porque yo con la que trabajé es con Silvia Pinal, y a la que le tengo que entregar cuentas es a ella o a su contador o a su abogado, pero él (Luis Enrique) nunca ha sido ni contador ni mi amigo ni nada. entonces, ¡no sé qué le pasa! Que Dios lo perdone.

Mónica Marbán

¿Qué dijo Sylvia Pasquel de todo esto?

Le mandé dos mensajes, pero no me contestó, y me dio la impresión de que no se quiso meter para no tener problemas con Luis Enrique… En fin, yo le voy a entregar el teatro a un contador y a un abogado, es decir, estarán mi abogado, su abogado y el contador que conozco desde hace 30 años, que es el que maneja las cuentas de la señora Pinal, que por ser contador sabe lo que he dado y está completamente de acuerdo en llegar a un final feliz.

En cuanto a su liquidación, ¿la va a pelear? Son muchos años de trabajo…

Esa es otra, y no voy a discutir por dinero, si Silvia me quiere dar una compensación, lo que ella considere para que lleguemos a un acuerdo, lo voy a aceptar porque no estoy en plan de irme a un pleito (legal), no tengo edad ni ganas. Mi cariño y respeto por Silvia no me lleva a eso, gracias a Dios tengo dos hijos maravillosos que son ingenieros industriales y que me procuran.

