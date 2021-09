"Malagradecida y no sabe ser amiga": Roberto Romagnoli destapa la verdad sobre Laura Bozzo

Dos personas fueron determinantes para que Laura Bozzo llegara y triunfara en México: los productores Roberto Romagnoli y Federico Wilkins. El primero intentó traerla sin éxito en 1999, cuando ella triunfaba con su programa Laura en América. Con ambos acabó en malos términos.

En 2001, Romagnoli se convirtió en su jefe, cuando dirigía Telemundo, cadena que transmitía el programa Laura (2001-2006). En el 2009 logró para ella un contrato millonario en TV Azteca, donde condujo Laura de todos, que luego abandonó sin agradecerle lo que había hecho por ella cuando estaba arruinada. De hecho, hace unos meses, Romagnoli la rechazó cuando lo buscó para reconciliarse.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con Laura? A principios de año me mandó un mensaje porque quería retomar la relación. No le hablé nunca más porque me enojé, me sentí muy mal porque fue muy malagradecida conmigo. Le volví a dar auge a su carrera; ella estaba destruida, sin pasaporte para salir de Perú, y le remonté su carrera en México desde cero y la hizo cenizas. En Azteca, Laura llegó a ganar cien mil dólares al mes (dos millones de pesos).

¿Te sentiste utilizado por ella? Más que utilizado, decepcionado de cómo es ella como persona. Yo fui quien la ayudó en el peor momento de su vida; cuando llegó a México no tenía trabajo ni dinero, estaba totalmente arruinada. Como examigo de ella puedo decir que me duele cuando una persona no sabe ser agradecida.

¿Ya no la consideras tu amiga? No, para nada. Laura no sabe ser amiga de nadie, sólo de la gente que le da un beneficio a su vida. No tiene una sola amistad que ella no pueda sacarle ventaja.

¿Volverías a trabajar con ella? No. Gracias a Dios, en esta época de mi vida puedo darme el lujo de decidir con quién trabajaría. Con gente que se portó mal y cero agradecida, no me interesaría.



MIENTRAS TANTO... Carlos Bonavides propine una coperacha para ayudar a Laura

No cabe duda de que la amistad que sembró Carlos Bonavides con Laura “N”, con quien compartió pista en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, es verdadera, pues ahora que la conductora peruana está metida en líos con el SAT y se encuentra desaparecida, el actor dijo que, si Laura lo deseaba, él podría organizar una recaudación de fondos con el fin de ayudarla y evitar que entre a prisión. “A mi querida Laura le mando un cariñoso saludo, un apoyo, y es más, si ella no tiene el dinero, pues yo tampoco tengo lana, pero podemos juntarnos y hacer una coperacha para ayudarla”, declaró.



