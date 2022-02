Mala noticia dentro del programa 'Hoy', uno de sus integrantes está de luto

Esta mañana hubo una mala noticia dentro del programa 'Hoy', y Raúl Araiza envió un mensaje por el sensible fallecimiento del papá de Hugo Alcántara, mejor conocido como El Indio Brayan, quien tiene su sección de 'La resbaladilla' y participó en 'Las estrellas bailan en Hoy'.

"Querido amigo, querido Hugo, de parte de todo el programa te mandamos un gran abrazo y el pésame por la pérdida de tu padre. Sabes que te queremos y tienes todo nuestro apoyo", dijo El Negro Araiza al aire.

Hugo Alcántara compartió en sus redes sociales que falleció su papá. Dedicó algunas palabras junto a una emotiva foto.

“Donde estás ahora no hay enfermedad, ya no sufres, ya estás entero, ya eres libre, y si eso implica sentir este dolor tan grande no me importa quemarme por dentro, vale la pena papá!”.

"Gracias por todo! Te amo con todo mi corazón", escribió el comediante.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!