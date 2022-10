Maky pondrá su primera ofrenda de Día de Muertos

Este año será la primera vez que Maky ponga su ofrenda de Día de Muertos. La actriz y conductora de origen argentino cuenta que ha decidido adoptar esta tradición mexicano porque sus hijas se lo han pedido.

"Desde la primera vez que me tocó estar en México en estas fechas de noviembre, me pareció maravilloso y al mismo tiempo increíble esta celebración. Me pasó lo mismo que a todos los turistas cuando vienen, me preguntaba 'pero ¿cómo? ¿festejan la muerte?' Y definitivamente entre más conoces esta tradición, más te cautiva".

Sin embargo, hasta ahora no se había animado a poner una ofrenda en casa.

"La verdad es que tenemos muchas razones para hacerlo este año. Mis hijas me lo pidieron y hay muchas personas a las que queremos recordar con esta ofrenda", dice Maky.

Además, la actriz fue una de las conductoras del magno desfile de Día de Muertos que se realizó en Paseo de la Reforma este fin de semana.

"Fue una experiencia espectacular, con todo lo que significó regresar a las calles con esta conmemoración luego de haberse suspendido por la cuarentena durante estos años".