Majo Aguilar habla de su prima Ángela y además advierte: "Jamás abriré mi OnlyFans"

La belleza y talento de Majo Aguilar la han colocado en el gusto del público rápidamente; ella y su prima, Ángela Aguilar, han logrado un lugar en el género regional mexicano, cada una con su propio estilo y esencia. Majo ha destacado, además de su voz, por su sensualidad, la cual agradecen sus miles de fans en redes sociales.

“Yo no buscaba ser sexy, así soy; mi abuelita (Flor Silvestre) era la reina de la sensualidad, y si yo le heredé tantito, pues ya la hice, estoy del otro lado”, expresó orgullosa. La joven, hija del cantante Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo, nos dijo si ha considerado aprovechar sus cualidades físicas para unirse a la plataforma OnlyFans.

“No, jamás abriría mi OnlyFans por nada en la vida; lo respeto, pero no lo haría nunca… Me gusta mucho ser yo, y sí, de pronto subo a mis redes fotos con vestiditos más cortos, pero nada más”, aclaró.

El motivo de su decisión obedece a un asunto, más que de principios, de gusto. “Yo lo que hago es cantar, y sé que eso se me da muy bien, entonces, para qué le ando buscando”, aseguró. Eso sí, Majo confesó que de repente algunos seguidores le han pedido fotitos hasta de sus pies, pero ella les ha puesto un alto sin chispar: “Es como… ‘no te pases’”. La nieta de Flor Silvestre nos confió que, además de la belleza de su abuela, en vida ella le heredó algunas prendas que conserva con especial cariño, como un gran tesoro: “Me gustaba mucho su clóset y le decía: ‘Abuelita, ¿me lo prestas?’, y ella me contestó siempre: ‘te lo regalo’. De hecho, tengo unas cositas ahí, algunas prendas, y cuando llego a usarlas, lo hago con mucha emoción”.

NO HAY COMPETENCIA CON ÁNGELA AGUILAR

Al ser de la misma familia y cantar el mismo género musical, la hija de Antonio Aguilar Jr. y la de Pepe Aguilar han sido comparadas en repetidas ocasiones, pero no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas, al menos eso nos dijo Majo: “(Risas.) Me río porque siento que a veces esperan una respuesta que no voy a dar, eso no va a pasar porque siempre la voy a respetar, primero como mujer y ser humano, luego como una persona a la que he visto trabajar toda su vida, y también porque confío mucho en mi talento; si no fuera así, yo hubiera buscado crear una especie de rivalidad, pero así no son las cosas. Aparte de todo, la quiero mucho, a ella y a mi familia”. Dejando claro el profundo cariño que siente por su prima, Majo nos dijo que, incluso, le gustaría cantar a dueto con ella en algún momento. “Eso estaría muy padre, creo que es algo que la gente quiere, por el morbo, por el cariño a las dos o por lo que sea”. Sin embargo, hasta el momento no lo han platicado: “Normalmente cuando nos vemos trato de separar muchísimo la parte de la carrera con lo familiar, porque si no, siento que las cosas se pueden complicar, entonces, cuando los veo a ella, a mi tío y a mis primos, procuramos no hablar del trabajo”.

PISANDO FUERTE

Podría pensarse que por el hecho de ser mujer, abrirse camino en el género regional mexicano resultaría complicado, pero en el caso de Majo, eso no ha sucedido, al contrario: “No quiero minimizar si alguna compañera ha tenido problemas, pero a mí no me ha pasado; de hecho, los compañeros que he tenido, como Aarón y su Grupo Ilusión, y todos con los que he trabajado del género, siempre han sido superrespetuosos conmigo”.

Para finalizar, la cantante nos cuenta que ha trabajado para destacar con su propio estilo. “Eso me emociona mucho, más que una lucha, lo veo como una oportunidad padrísima de imprimirle mi sello a las cosas que hago, y la música ranchera me apasiona mucho… Llevo cinco años desde que saqué mi primer sencillo, y he trabajado mucho, me emociona ver que la gente está respondiendo a mi proyecto; hay muchas personas que se suman de corazón y quieren ir a verme a un concierto, eso no me había pasado, empezar a tener shows y una gira como tal… Me emociona mucho que el público esté tan conectado conmigo”.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne