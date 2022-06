"Magda me lo mandó": Sorpresa en 'Hoy' porque Andrea Escalona está embarazada

"Tengo 13 semanas, todo está bien, ha sido algo super bonito, no me lo creo que ahí está. ¡Efectivamente estoy embarazada!", dijo emocionada Andrea Escalona en el programa Hoy.

Después de una dinámica donde parecía que Paul Stanley era quien recibiría la noticia de que sería papá, Andrea Escalona terminó por confesar la verdad y sorprendió a todos sus compañeros.

"Tenia muchísimas ganas de contarles, son mi familia, el público de Hoy, con ustedes he compartido todos los momentos y este que es el mejor momento de mi vida. Siempre he querido ser mamá, le agradezco mucho a mi mamá que sé que desde el cielo me lo mandó, sé que Magadita quiere regresar", bromeó Escalona.

Andrea Escalona reveló que tiene 13 semanas de gestación.

Su tía Andrea Rodríguez, productora de Hoy, la felicitó y celebró la buena noticia.

En Instagram, la presentadora escribió un comunicado:

¡Voy a ser mamá! Con ustedes mi Churrite Los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar.

Gracias MAMÁ sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía. Gracias Marco se que serás un gran papá. Gracias Tiita, papá, niñas por apoyarme y siempre estar ahí para mi, gracias a mi familia y amigos.

Gracias a tu familia Marco porque desde el día uno se han portado increíble conmigo. Gracias al público que con ustedes también he compartido todos los momentos importantes en mi vida. Gracias Televisa,mi casa, hogar y familia siempre conmigo, con los míos, en los momentos más duros y felices.

Gracias a mi bebé ; porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegria de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi corazón".