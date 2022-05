Magaly deja a Alfredo Adame por violento: "el día que me hagas algo ¿qué vas a decir?"

Magaly Chávez decidió terminar con Alfredo Adame ya que, asegura, todo lo que le jura es en vano. La influencer y el actor tuvieron una discusión en la que ella le reclamó que a pesar de habérselo prometido, sigue siendo un hombre que no puede controlar su ira.

"Por más que le digo a Alfredo, ya no odies, ya no opines despectivamente, lo sigue haciendo, le entra por un oído y le sale por otro", dijo Magaly.

La pareja participa actualmente en el reality show de Azteca "Soy famoso ¡sácame de aquí!", en el que, en un formato de superviviencia, concursan en equipos opuestos.

En algún momento, Magaly decide acercarse a Alfredo para aclarar algunos problemas que han tenido incluso desde antes de que entraran al reality y que no se han podido resolver.

"Tú me lo habías jurado pero lo seguiste haciendo y esto me hace pensar que todo lo que me jures es en vano", le reclama Magaly.

Adame, que estaba acostado, acepta su culpa pero le responde: "Bueno, pues se me olvidó".

Magaly Chávez se enoja y le insiste: "¿Cómo se te va a olvidar?, es en serio, escúchame".

Entrevistado luego del altercado con su novia, Alfredo Adame dijo que no entendía el reclamo de Chávez.

"¿Qué pasa con Magaly, no sé, Magaly tiene cambios de humor. Tenemos un problema, si lo resolvemos, seguiremos la relación, si no lo resolvemos, se acaba la relación y a vivir la vida".

A Magaly, sin embargo, no le pareció tan simple. "Esto me hace pensar que todo lo que me has dicho respecto a que 'voy a cambiar por ti', fue mentira".

Y le espetó: "Al rato cuando me hagas algo ¿qué vas a decir? 'Es que se me olvidó'"

Finalmente, Magaly Chávez decidió dar por terminado su noviazgo con Adame.

"Uno lo quiere ayudar pero él no se deja, ni modo, yo ya no voy a hacer nada; siento como mucho coraje, peleamos y es un poco hiriente para mi porque me ignora. Ya no voy a hacer nada para ayudarlo, este hombre no entiende nada".