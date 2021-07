M'Balia sí dejó 'en visto' a Lidia Ávila, pero jura que el problema "se resolverá pronto"

Después de que Lidia Ávila reveló que envió mensajes a M'Balia pero la dejó 'en visto', la hermana de Kalimba confirmó que no le ha respondido, pero asegura que su pleito pronto terminará.

Y es que a Lidia se le tachó de homofóbica, hecho que ella negó, por supuestamente juzgar el romance de M'Balia Marichal con un chico trans llamado Alejandro.

"Quise contactar con ella, no he tenido respuesta", dijo Lidia en una entrevista, por lo que Javier Poza le preguntó al respecto a M'Balia.

"Se resolverá pronto. Lo que pasa entre nosotras es una cuestión normal entre humos que tristemente se ha llevado a un malentendido, no solo entre nosotras, sino hacia afuera. Se generaron muchas historias que no existen, que plasman algo muchísimo más grande de lo que realmente hay".

Detalló que "hay un antecedente" de su pleito, pero afirmó:

"Hay algo que en su momento, en privado y en persona, quisiera tratar con ella, que no es para perder el sueño ni para fracturar la relación. Sencillamente me gusta tratar las cosas en privado y en discreción".

La hermana de Kalimba resaltó que siempre ha sido discreta y así piensa seguir: "Considero que las cosas que a cada uno atañen, es esa persona que te la tiene que compartir".

Así que cuando Javier Poza le preguntó en su programa de radio si por eso dejó 'en visto' a Lidia Ávila, M'Balia respondió que prefiere la privacidad.

"Yo lo quiero tratar con ella es un entorno privado, respecto a qué puede o no gustarme y qué puede a ella o no gustarle respecto a cómo somos o cómo obramos. Es algo que no se lleva más que 5 minutos aterrizar y darnos un abrazo".

