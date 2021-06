M'Balia deja 'en visto' a Lidia de OV7 y presume su amor con chico trans

Es un hecho que los integrantes de OV7 están distanciados, pero parece que el peor pleito es entre Lidia Ávila y M'Balia, quien deja 'en visto' a su ex compañera de grupo.

Así lo confirmó Lidia Ávila, luego de ser señalada como homofóbica por supuestamente juzgar el romance de M'Balia con un chico trans llamado Alejandro.

En entrevista con los medios, Lidia confirmó que la hermana de Kalimba la deja 'en visto', no le responde ni mensajes para felicitarla en su cumpleaños, ni en los audios con los que intentó aclarar la polémica.

"Quise contactar con ella, no he tenido respuesta", dijo Lidia sobre su ex compañera, a quien dice respetar como lo hace con toda la comunicad LGBTQ+.

De hecho, M'Balia quiso cortar lazos, y hasta se salió del chat que tenían los 7 integrantes de OV7. "No sé de ella desde ese día", contó Lidia.

La comunicación entre ellas es inexistente, pero M'Balia sí mantiene contacto con sus fans a través de Instagram, donde presume lo enamorada que está de su pareja.

El mundo es tan pequeño, que de hecho, el novio de M'Balia es primo de la cuñada de Lidia. Sin embargo, quizá Ávila no pueda convivir con ellos dado el bloqueo de la hermana de Kalimba.

Pero lo cierto es que M'Balia está más que enamorada de Alejandro, un chico trans que la acompaña a todos lados, como el pequeño viaje romántico que hicieron hace unos días.

Así lo presume con sus fotos:

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!