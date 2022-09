M'Balia confirma que se casa con su novio Alex, un hombre trans

Después de que a sus compañeras de OV7 se les 'escapara' que M'Balia planea boda, la cantante finalmente confirma sus planes de casarse con su novio Alex.

A punto de iniciar la gira de celebración por 30 años de OV7, la hermana de Kalimba ya presumió el anillo de compromiso que le dio su galán. "Fue muy emotivo, lo hizo con la gente que más quiero, le costó trabajo por los horarios de ensayos, se fue moviendo el plan hasta que se logró".

M'Balia confirmó que todavía no sabe qué fecha será la elegida en 2022 o 2023, pero ya saben algunos detalles. Adelantó que hará la despedida de soltera en Las Vegas.

Alex, por su parte, compartió que cuando le dio el anillo "fue muy especial" y casi llora. "Es muy difícil sorprenderme, que lograra hacerme salir de casa, ya nada más eso, fue un tema, y lo que más me sorprendió, fue que me sorprendiera", dijo M'Balia.

La pareja está iniciando los preparativos, lista de invitados y decisiones necesarias, aunque la cantante aseguró no venderá su boda a ningún medio, y espera que los calendarios de sus compañeros de OV7 combinen con la fecha que eligirá para casarse.

M'Balia ha sido abierta respecto al tema de que su futuro marido es un hombre transexual, cuya identidad de género es conocida por su entorno familiar, con transparencia y sin prejuicios. “En general la gente me quiere mucho, me tiene mucho respeto. La gente se muestra feliz compartiendo conmigo, y para mí, siempre ha sido transparente, algo que me ha dejado esta pandemia ha sido que mis filtros estaba bien colocados, porque quienes están cerca de mi, es la gente correcta”.

