¡Lyn May quiere a Thalía y a Cher como madrinas de los gemelos que espera!

Lyn May sigue firme con su emoción por su embarazo a los 65 años, y ahora reveló que quiere a un par de famosas como madrinas de los bebés que espera junto a Markos D1.

Se trata de Thalía y Cher las artistas que mencionó la ex vedette, quien asegura que tuvo un retraso, y tras ir al médico, supo que está embarazada.

Aunque muchos no lo crean, ella insiste en que será mamá y por eso ya piensa hasta en el bautizo. "Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher. Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”.

Lyn May también reveló que uno de sus hijos se llamará Gustavo Adolfo, como el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien también sería el padrino de uno de los bebés.

Ante la prensa, Lyn May bromeó con Marcos D1 sobre el nombre de la bebé que esperan, pues el cantante dijo que la nombrarían Belinda. Sin embargo, la bailarina dijo: "No, Belinda no, ni madres".

Eso sí, aseguró que su vientre no ha crecido porque su cuerpo funciona diferente: "Es que sabes que pasa, no se me ven a mí los embarazos, los niños se me van a las nal… Me crecen las caderas. Si no, veánme las caderas cómo las tengo”.

Sin embargo, recordemos que hace unas semanas, Lyn May dijo a Reforma que todo se trata de una broma para hacer sonreír a la gente en medio de tantos problemas como la pandemia.

