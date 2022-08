Lyn May presume nuevo rostro; "me dejaron hermosa con puro maquillaje"

“¡Mira cómo me dejas!”, dice Lyn May en un video que compartió en Instagram para presumir su nuevo rostro, el cual, asegura, consiguió tan sólo con maquillaje.

Con esa frase, la vedette agradeció al maquillista David Uribe Hernández por el trabajo que hizo con su cara, la cual efectivamente se ve sin imperfecciones y con la ilusión óptica de verse aparententemente más delgada.

“David, adorado David, eres mi gran amigo y te extraño muchísimo cuando no vienes porque mira cómo me dejas”, dice Lyn May.

Aunque algunos de lo comentarios de los seguidores de Instagram la criticaron al decir que las fotos que compartió en su Instagram fueron modificadas con photoshop, la mayoría de los fans de Lyn la felicitaron por su nuevo rostro.

“Definitivamente es mi look favorito”, escribió uno de sus seguidores, mientras que otros la compararon con Madonna y Nicky Minaj.

Lyn May también compartió un video en el que se ve el proceso del maquillaje, además de una fotografía con David Uribe.