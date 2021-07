Lyn May llama "gorda" a Chiquis, "chango" a Nodal y dice esto de Belinda

Sin deberla ni temerla, Belinda, Christian Nodal y Chiquis Rivera acabaron en la boca de Lyn May, quien no escatimó en palabras contra ellos.

Todo comenzó cuando explicó que ha sido amenazada por los 'Belifans', luego de que se le ocurrió decir que la cantante "no tiene bonita voz".

En una entrevista para el canal de YouTube Chisme en vivo, la ex vedette, con una peluca rosa, se defendió, pero resultó peor porque no escatimó en ataques:

"Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava (Belinda) que no hace nada y que me copió; yo saqué un video con Marcos The One casándonos, y ella me copió que se iba a casar con este chango no sé quién es, Christian Nodal".

"Y pues ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, yo dije la verdad, que es muy gris y no tiene bonita voz, es lo único que dije. ¿Ahora no se puede decir la verdad? Ahora, que me van a meter a la cárcel... ¡pues que me metan a la cárcel, ahí les voy a bailar, les voy a mover las nalgas!".

Lyn May insistió: "Me están atacando, me dijeron que me viera en un espejo. Yo no la estoy atacando, al contrario, le estoy diciendo que estudie, que vaya a clases de ballet, de canto, porque está muy gris, y está muy bonita para que pase desapercibida. Yo no la estoy atacando".

Sobre la boda de Belinda y Nodal, y si cree que se llevará a cabo, la ex vedette opinó que es "Puro cotorreo porque nos copiaron a nosotros, todos nos copiaron, hasta Ninel Conde y Jennifer Lopez".

Y ante el costoso anillo de Belinda, comentó: "Puro cotorreo, a mí también Marcos me dio un anillo y no nos casamos, fue para el video".

"También la otra gorda, la Chiquis, se debería ir al gimnasio, porque una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda, debe de adelgazar, que ya no trague", dijo Lyn May.

