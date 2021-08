Lyn May jura que tuvo un retraso y ya se realizó estudios para confirmar su embarazo

El fin de semana logró ser viral en redes sociales debido al anuncio de su embarazo, pero Lyn May no se decide en su versión para dar de qué hablar.

En su publicación original en Instagram, comentó que ya tenía 3 meses de embarazo y que estaba feliz.



Este martes 10 de agosto comentó en entrevista con Chisme no like que quizá solo era un retraso en su periodo, pero que iba a confirmar todo con estudios que le entregan el jueves.

"No les puedo decir nada, tengo que hacerme estudios, y me los entregan el jueves, no les puedo decir nada porque a lo mejor es un retraso".

"Todavía tengo mi periodo", confirmó a Elisa Beristain y Javier Ceriani. "A lo mejor es un retraso, todavía el doctor dice 'espérese, están haciendo los estudios' a ver qué está pasando".

Incluso dijo que todavía no se le nota su pancita de embarazo y que solo tiene antojos. "No tengo gastritis, no tengo nada, afortunadamente con el ejercicio me siento perfectamente bien, corro 2 kilómetros al día, hago pesas, pero no siento nada".

Pero en entrevista con Reforma, admitió que todo fue para hacer pasar un rato agradable al público.

"Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", dijo Lyn May vía telefónica.

"Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: 'bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'", confesó.

