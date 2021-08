Lyn May insiste en su embarazo, y el supuesto padre revela de una vez si tuvieron relaciones

Cuando Lyn May reveló al mundo que estaba embarazada, el último en enterarse fue el padre del supuesto bebé que está gestando, pues el cantante Markos D1 se enteró por la televisión.

En entrevista con 'Suelta la sopa', el artista urbano reveló que cuando escuchó la noticia, al principio creyó que era una broma más de Lyn May.

"Pensé que era una broma, me lo mandó un amigo, pero luego ya lo miré que estaba en las televisoras y me habló mi mamá... '¿Cómo que voy a ser papá?' No he tenido la suerte de hablar con ella", dijo.

Así que la pregunta que no podía faltar era si realmente tienen una relación amorosa o si han tenido encuentros sexuales. Markos D1 fue honesto:

"Nunca hemos tenido una relación, más que de trabajo. Pero obviamente, en una noche de copas que pasó sí nos quedamos juntos, cuando fue lo de Sie7e en México. Entonces, no sé qué pasó ahí. Tomé tanto, que ahora sí que como dice Thalía: ‘No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó’".

Y argumentó: "Pudiera ser que ese día habría pasado algo, porque fue hace 3 meses y es el tiempo que tiene ella de embarazada".

En tanto, Lyn May sostiene que sí está embarazada, y se dio cuenta luego de un retraso en su periodo. Incluso aseguró que espera gemelos.

