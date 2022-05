Lyn May dice que Karol G "parece tamal" y que ya quisiera tener su cinturita

Nadie puede cuestionar que Lyn May llegó primero a la industria, pero a decir de la vedette, las nuevas generaciones no se han cansado de copiarle y no escatima en adjetivos cuando las quiere destrozar en público.

Así ocurrió ahora que la bailarina habló con la prensa sobre Karol G, con quien no le gusta ser comparada ni siquiera porque ambas utilizan el pelo en tonos azules: "No me compares con esa vieja. Está gorda y yo estoy muy bien. Yo tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal".

"Que se ponga a hacer ejercicio porque tiene un cuerpo de tamal y las nalgas todas aplastadas, ¡no! Que se ponga a hacer sentadillas".

Eso sí, Lyn May aclaró: "Son consejos que les doy a las chavas, yo no las insulto ni nada".

Lyn May también se ha ido contra Anitta y Becky G, tanto por sus cuerpos, como por sus bailes:

"Yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo. Ellas me copian todo y no les sale bien. Anitta tiene las nalgas bien aguadas, ¿se las han visto? Parecen gelatinas. Las mías son firmes porque estoy todo el día haciendo ejercicio. ¡Pobrecita, no baila!