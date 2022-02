Lyn May ahora sí se maquilló, pero se agachó y se extendió para cantar

Hace unos días Lyn May llegó a Televisa San Ángel con unos lentes enormes para cubrir su rostro sin maquillaje, pero siempre haciendo gala de su cuerpazo. Esta semana apareció en Imagen Televisión y ahí sí se maquilló.

La novedad es que ahora llegó con nuevo sencillo bajo el brazo, y presumió que todas sus curvas siguen moviéndose como en sus mejores tiempos de vedette.

'La loba' es la canción que presentó en el programa 'De primera mano', donde se apoderó del escenario, y aunque hizo playback, su split fue suficiente para conquistar a la pantalla chica.

Más tarde, en entrevista, y con un maquillaje perfecto, Lyn May sorprendió a todos por confirmar que podría unirse a la lista de famosas con cuenta en OnlyFans, donde presumirá toda su piel. "Claro, ¿por qué no? ¿Qué enseñaría? Pues todo lo que tengo ¿a poco no se ve lo que tengo?", dijo con su estilo desenfadado.

Incansable, no para de trabajar, y busca poner a bailar a las nuevas generaciones con un tema que promete ser un éxito. Se trata de una canción en la que Lyn May comparte créditos con OG El movimiento y René Ortiz.

