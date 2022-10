Luz Blanchet se sincera sobre su hija con necesidades especiales

Pocas veces Luz Blanchet abre la puerta a lo que vive al interior de su hogar como madre, pero Mara Patricia Castañeda la cuestionó al respecto y explicó las dificultades que enfrenta al tener una hija con necesidades especiales en México.

La carismática presentadora contrastó su situación con la que vive cuando viaja a Estados Unidos. "Efectivamente una de mis 'pulgas' tiene necesidades especiales y es muy complicado porque hay mucha ignorancia al respecto. Cuando vas a Estados Unidos, me relajo, porque no son las miradas encima... Camina pero a veces necesita apoyo y se tiene que sentar en silla de ruedas. Una de dos, o se le quedan viendo o evitan verla. ¿Qué parte no entendemos de que todos somos diferentes? Hay gente bajita, alta, morena, rubia, ella tiene ciertas necesidades".

Explicó lo que tiene su hija: "No está enferma, tiene una condición. Tiene una parte de espectro autista y también tiene parálisis, pero está super atenta del entorno".

Recalcó: "La pasamos bomba, doy gracias a Dios de que está sana". Sin embargo, implica ciertos retos: "Cuando se me llega a enfermar de gripa, etc, ahí sí me desarmo porque no le sé explicar qué es lo que le está sucediendo y ella tampoco me sabe decir 'Mamá, ¿qué es esto que siento?', ahí sí es donde me desarmo. Sigo esperando que Elon Musk saque un chip para ayudarle a hacerles las conexiones neurológicas que le faltan. Hemos hecho todas las terapias, recorrido doctores, alópatas, homeópatas, lo que se te ocurra.

"Sí es una parte que como sociedad nos falta muchísimo. Hay mamás que no educan a sus hijos de forma inclusiva... Aquí en México sí es pesado salir, la gente no sabe manejar la situación, sí es un estrés de hacer de la vista gorda, que tus hijos no se estresen porque se le quedan viendo; en cambio en Estados Unidos es una persona más. Y eso súmale, que luego aquí no hay rampas, no hay condiciones necesarias", confesó Luz Blanchet.

