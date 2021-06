Lupita D'Alessio anuncia: "Quiero grabar disco de éxitos y DVD, y después me retiro"

TEXTO: Grisel Vaca

Lupita D'Alessio está lista para regresar a los escenarios y encontrarse con su público en su tour 'Aquí estoy yo', el cual iniciará el 11 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

La cantante reapareció en conferencia de prensa de buen humor, radiante y más delgada; destacó que conserva su voz intacta y eso "es un milagro", porque con todo lo que vivió "estaría muerta o sin voz".

'La Leona Dormida' compartió que está viviendo una etapa de mucha paz, disfrutando a sus nietos y a sus hijos: "Ellos nunca me abandonaron, siempre estuvieron conmigo, cómo no los voy a apapachar, son unos guerreros y se merecen lo mejor", destacó.

Asimismo, aclaró que su hijo menor, César, se encuentra bien luego de que en diciembre pasado fuera brutalmente golpeado en un evento para el que fue contratado. "Cesar está sano, a salvo, con su novia Renata, viviendo feliz, y eso me da mucho gusto".

Durante la conferencia, Lupita D'Alessio también habló de su retiro de los escenarios: "Quiero grabar mi disco de éxitos y DVD, y después me retiro, y no quito el dedo del renglón hasta que lo logre", destacó la cantante, quien dijo que a la fecha no ha podido conseguirlo debido a los acuerdos con su antigua disquera.

"No me dejan grabarlo y no sabemos por qué en realidad, ni siquiera tengo el contrato que firmé cuando tenía 17 años, cuando era menor de edad en 1971", aseguró.

Cabe destacar que Lupita recibió por parte de Bobo Producciones un reconocimiento por más de 40 millones de discos vendidos en su carrera, lanzará próximamente su primer material inédito y planea grabar un disco en vivo.

"Fue un proceso escoger los temas, porque hay que contar y cantar realidades y no canciones, nada más", explicó la intérprete de Hoy voy a cambiar, quien para este álbum, precisó, se escogieron 12 temas, y el primero: "Y qué tal si te vas" ¡lo grabará mañana!

