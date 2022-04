Lupillo Rivera se derrumba; revela la última plática que tuvo con Jenni

Lupillo Rivera fue un guía en la carrera musical para Jenni. “Cuando ella empezó, yo le dije ‘ármate de un mánager, un publirrelacionista, un abogado, porque si no lo haces, todo eso te va a afectar Yo lo sabía porque ya me había afectado”, narró el cantante en una entrevista con Yordi Rosado.

Durante la plática, Lupillo lloró durante varios minutos hasta el punto en el que Yordi también soltó algunas lágrimas por lo emotivo del relato. Rivera contó cómo fue que se enteró de la muerte de Jenni y la manera en la que tuvo que darle la noticia a su padre.

“Me llama por teléfono Gabriel Roa en la madrugada, eran como las 4, y me dice ‘no encuentran el avión de tu hermana. Yo tuve que ser frío, no me podía desahogar porque tenía que llamar a mi familia”.

El cantante cuenta que organizó todo para que los Rivera se reunieran en casa de su mamá, que desconectaron teléfonos y televisores para evitar rumores y que solamente él pudiera dar a conocer la noticia cuando se confirmara.

Así fue. Hacia la tarde, le informaron a Lupillo que Jenni había muerto y necesitaban que viajara a México para hacer la prueba de ADN.

La primera reacción del cantante fue salir corriendo y tomar carretera. Pero lo detuvieron sus amigos porque tenía que regresar a su casa a dar la noticia a sus padres.

En medio de llanto, Lupillo recordó que al primero que le informó fue a su papá, Pedro, y que su mamá Rosa se enteró cuando entró a la casa una llamada telefónica. “Le dijeron ‘oiga doña Rosa, que no aparece el avión de Jenni’”, cuenta Rivera.

Lo más duro para recordar es que Lupillo dice que apenas unos días antes habían planeado dos cosas: un concierto y una canción.

“En la última plática que tuvimos me dijo: ‘tú yo vamos a hacer una gira juntos el año próximo; cantamos media hora tú y media hora yo, media hora tú y media hora yo, así hasta que se nos acabe el buche’. Teníamos ese plan”.

El otro proyecto que quedó inconcluso fue la grabación del tema “Yo te extrañé” una canción de pop cristiano que a ambos les encantaba.

“Nunca la habíamos grabado por lo que fuera a decir la gente, que primero éramos unos cantantes que pisteaban en el escenario y luego cantábamos esa canción”.

Pero en noviembre de 2002, un mes antes de la muerte de Jenni Rivera, Lupillo la convenció: “Vamos a grabarla y se la regalamos a mi mamá”.

El cantante cuenta que incluso ya había pedido que se armaran las pistas y los arreglos porque la grabarían el 26 de diciembre.

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de manera trágica al caerse su avión en Monterrey.