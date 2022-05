Lupillo Rivera habla de Nodal y lo que debería hacer un caballero, ¿fue indirecta?

Lupillo Rivera no se escapa de que le pregunten de Belinda y Christian Nodal, por lo que dio de qué hablar con su respuesta, que sonó a una indirecta contra su colega.

"Yo no tengo nada qué opinar, yo soy Lupillo Rivera y no soy ningún otro artista. Yo puedo responder por mis actos y mis cosas. Si el señor piensa que eso está bien, lo felicito. Si él piensa que está mal, lo felicito", dijo a la prensa.

Pero, luego de que Nodal ventiló una conversación privada donde Belinda le pedía dinero, Lupillo Rivera habló de lo que un verdadero hombre debería hacer respecto a las mujeres.

"Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso es ser un hombre de a deveras (de verdad)", dijo... ¿en indirecta a Nodal?

Además, Rivera sostuvo que en su caso: "Yo sé lo que le di a las mujeres. No es mi lugar ponerlo en mesa y decir yo hice esto, porque eso no me hace mejor, yo simplemente ¿sabes qué?, 'que Dios me la bendiga y que siga adelante'".

Por si fuera poco, Lupillo aprovechó para quejarse de la prensa:

"Mi trabajo es cuidar mi carrera; la mayoría de ustedes, el trabajo es arruinar la carrera del artista. A ustedes les interesa más el chisme, el argüende, que la venta de un disco y cosas positivas".