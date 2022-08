Lupillo Rivera exhibe a sus hermanos y niega Parkinson de su papá

La guerra entre Juan Rivera y su hermano Lupillo se reaviva una vez que el productor musical despotricara en contra del cantante, quien ahora forma parte del programa de Televisa, El retador. Y es que, a través de un video en su canal de YouTube, Juan aseguró que El Toro del Corrido sólo se acercaba a los hijos de la difunta estrella del regional mexicano por interés y que, además, ni él ni Rosie, buscan sacar a su padre, don Pedro, de la compañía disquera para quedarse con todo el dinero. De este tema y del Parkinson que, según Rosie, tiene su progenitor, nos habló Lupillo desde el set donde graba el nuevo reality de las estrellas.

Lupillo, Rosie dijo en un programa que tu papá está enfermo de Parkinson, ¿esto es cierto? ¡No! Nada de eso, mi padre está al cien, sé que si tú y yo le jugamos unas carreras, nos gana. El señor ya tiene sus buenos 75 años y todos los días hace ejercicios, está, incluso, más saludable que nosotros dos juntos.

¿Por qué lo habrá dicho Rosie entonces? Ya ves cómo cambian las notas para ganar atención y eso no se vale. Mi jefe está muy bien, gracias a Dios, entonces me siento muy contento de verlo así.

¿Es verdad que tus hermanos, Juan y Rosie, lo quieren sacar de la compañía para quedarse con todo? No, mi papá es una persona que no se deja, es un hombre muy trabajador, va a ser muy difícil, en algún momento, dejarlo en un asilo para que descanse, yo creo que más bien él nos va a mandar a un asilo a nosotros (risas).

“POR MI PARTE NO HAY RENCOR”

¿Cómo tomas los comentarios que, recientemente, hizo tu hermano Juan en tu contra? No he visto nada, la verdad, tampoco he tenido la oportunidad de platicar con él. Me han dicho de cosas que se han dicho, pero yo le deseo lo mejor del mundo a mi carnal, él está haciendo su trabajo en redes y eso lo aplaudo. Ya él lleva bastantes años hablando y hay que darle oportunidad de que siga hablando. Yo no tengo nada malo que hablar de mis familiares. Simplemente, pienso que las cosas se arreglan frente a frente y no hacerlas públicas…

¿Le dijiste a tu padre que cuidara su dinero de Juan y Rosie? No, nunca dije eso. Yo lo que dije fue que cuidara los números, no dije nada malo, el que se ponga el saco, pues ya es su asunto, pero no era mi intención.

Juan asegura en su video que él te sacó del hoyo… Si mi carnal me sacó del hoyo, creo que es responsabilidad de cada hermano sacarnos de ahí cuando estemos hundidos.

¿Ves lejos la posibilidad de un reencuentro o reconciliación con tus hermanos? Mira, mientras hagan las cosas bien, mientras hagan las cosas correctas, como debe ser, pueden suceder cosas muy positivas. Soy una persona muy derecha, muy sincera y así debe ser, cada quien tiene la posición en la que Dios nos puso y hay que saber entender esto.

¿Por tu parte no hay rencores hacia ellos? Ninguna molestia, por mi parte no hay rencor, como te digo, hay que hacer las cosas correctas y hay que saber que todo debe ser en pro del bienestar de cada quien.