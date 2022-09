Luli Pampín llega a México con una misión: ofrecer amor, cariño y diversión a los niños

Luli Pampín, la exitosa artista infantil que tiene poco más de 11 millones de suscriptores en su canal de YouTube se ha convertido en un ídolo para los niños.

“No me lo esperaba, es una responsabilidad tan grande la que tengo en mis manos que intento llevarla con todo el amor y el cariño de la mejor manera, me gusta mucho incentivar valores y cosas que dejen un legado para toda la vida, por ejemplo: vencer los miedos, aprender a reírnos de una pesadilla, a comer todo tipo de comida… Hay muchas cosas que me pasan con mi hijo, cosas que aprendo a su lado y me gusta llevar todo eso a todos los lugares”, nos dijo la heroína, quien inició con su personaje cuando tenía 25 años de edad, y su hijo año y medio, ahora el pequeño tiene siete años.

“Luli Pampín surge del deseo de estar al lado de mi hijo cuando él me necesitaba, porque con el trabajo que tenía en aquel entonces ya no me sentía identificada, quería tiempo para estar a su lado. Además, con lo que hacíamos por las tardes nos la pasábamos genial: cantando y bailando. Me pareció tan hermoso lo que eso despertaba en él y en mí que me encantó seguir por este camino”, contó a TVyNovelas la artista.

El hijo de Lucía, su nombre real, además de ser su inspiración y su fan número uno, es el principal crítico de Luli Pampín: “Él opina, me da sus puntos de vista, lo que le parece bien, mal y lo que mejoraría, se ha convertido en todo un experto”, destacó.

Luli estará en unos días en nuestro país con su show Bienvenidos: el 1 de octubre en el Teatro Centenario de Tlalnepantla, en el Estado de México; el 2 en el Centro Cultural Teatro 1, en la Ciudad de México, y tendrá presentaciones en Mérida y Acapulco.