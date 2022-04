Luli Pampín debuta en México; "quiero tocar el corazón de los niños"

Convertida en el fenómeno infantil del momento llega a México, por primera vez, Luli Pampín, cantante e influencer argentina que ofrecerá tres espectáculos en nuestro país como parte de su gira latinoamericana. Será este 21 de abril cuando se presente en el Teatro Morelos, de Toluca; el 23 de abril hará lo mismo en el Auditorio Metropolitano de Puebla y el 24 de abril en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

“Yo no conocía México, no había tenido el placer de venir de vacaciones, ni nada porque pasé muchos años en España. Ahora me encuentro con una gente muy cálida, muy servicial, muy agradable. Además, me ha sorprendido la espontaneidad de las personas, lo verde de la ciudad, yo que soy amante de la naturaleza me siento en un paraíso, recogiendo flores y admirando todos los paisajes”.

Así describe la artista su acercamiento con la tierra del mariachi y los tacos. Luli, cuyo verdadero nombre es Lucía, describe su show como un mundo mágico con diversos personajes que incentivan la imaginación a través de música y baile.

Su idea de cantarle a los pequeños de la casa surgió gracias a su hijo: “Cuando me convertí en madre todo dio un vuelco en mi vida, me sentí diferente, quería estar con él, a su lado, pero el trabajo que tenía en ese momento no me lo permitía. Entonces me di cuenta que era la hora de generar un cambio. Yo estuve 10 años cantando en el conservatorio y siempre me gustó todo lo que involucra el arte. De esa forma me fui animando, porque al principio me daba un poco de vergüenza, tuve que enseñarle a mi hijo a no tener miedo y a salir adelante”.

La intérprete, desde el hotel donde se hospeda, confiesa que no se ve cantando para otro tipo de público, pues ella ama el género infantil y ahí quiere permanecer. Sus videos en YouTube le han permitido un acercamiento inmediato con los niños que corean sus temas, compuestos por ella misma, inspirados en las experiencias que vive junto a su hijo de siete años.

“Él se pone un poco celoso porque me tiene que compartir con otros niños, pero a la vez se alegra con todo lo que estamos logrando”. Luli se sincera y admite que en la calle, cuando no tiene la peluca y el vestuario de su personaje, sus seguidores no la reconocen; también revela que le ha sorprendido todo lo que ocurre con su carrera, que despegó a través de las plataformas de internet. Su meta es “seguir llegando a todos los niños del mundo, estando a su lado con la música, enseñando, inculcando y tocando los corazones”.

“Cada niño tiene una historia que me conmueve, cada pequeño que se me acerca y que se derrite por mí me emociona mucho, pero hay unos con autismo, con asperger que han aprendido a hablar con mis videos, eso es impresionante y es mi mayor satisfacción”, finalizó la cantante que estudió baile, repostería y pintura, saltando a la fama gracias a su hermano Sebastián, quien la enseñó a editar en la computadora para crear su exitoso personaje.