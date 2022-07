Luis de Llano reaparece hablando de infidelidades a 3 meses de la denuncia de Sasha

Hubo quienes dijeron que la carrera de Luis de Llano estaba acabada. Ya pasaron 3 meses desde que Sasha Sökol confirmó que fue abusada por él cuando era menor de edad y prometió que lo vería en los tribunales, pero no se ha sabido nada del caso.

Así que Luis de Llano reapareció en sus redes sociales de una forma bastante peculiar: habla de apps para espiar a la pareja y "cachar a esa rata de dos patas".

El productor que llevó al éxito a varias figuras del medio artístico, ahora habla de la infidelidad en redes sociales en la era digital. Aunque se nota que lee el texto que dice frente a la cámara, Luis promueve un sitio web donde él mismo firma un artículo sobre el tema y envista aplicaciones para espiar a los infieles.

En los comentarios de sus redes sociales parece que no existe el tema que lo une con Sasha Sökol y que retumbó en todo el medio artístico de la época.

Pero no se debe olvidar que la cantante confirmó que cuando ella tenía 14 años, él de casi 40 formó una pareja con ella durante varios años, aunque los papás de Sasha se enteraron hasta un par de años después.

La ex Timbiriche lo llamó "Luis de Ya No", y sentenció: "Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales".