¿Luis de Llano no cometió un delito? La ley con visión de género dice que sí

En el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, Luis de Llano aseguró que no cometió ningún delito.

"Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”, escribió el productor.

Sasha, el pasado 8 de marzo, denunció que Luis de Llano había abusado de ella: “Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”.

La declaración de Luis de Llano provocó polémica porque asegura: “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”.

En este sentido, la maestra Leticia García Solano, investigadora y especialista en estudios de género y feminismo, señala: “Es un delito aunque no esté en la legislación”.

La actual legislación, en efecto, en casos como el de Sasha sólo contempla el delito de estupro, el cual deja de perseguirse cuando la víctima cumple 45 años.

“Pero insisto, ello no significa que no haya delito, ello no significa que no haya pasado, ello no significa que no continúe ejerciendo violencia en tanto que continúa banalizando y normalizando su actuar”.

Sasha, en su denuncia pública del 8 de marzo, señaló que tuvo una relación desde los 14 años hasta los 17 con Luis de Llano, quien en ese tiempo tenía casi 40.

La maestra García Solano puntualiza: “Por mucho tiempo en México este delito se reparaba con el matrimonio. O se quedaba en calidad de estupro”.

Respecto a la legislación que señala que este delito prescribe, la investigadora señala: “No importa si ello paso hace 20 o 30 o más años. Un abuso es un abuso. Esa es la diferencia cuando se tiene o no visión de género”.