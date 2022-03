Luis de Llano confiesa que él sí se enamoró de Sasha en épocas de Timbiriche

Aunque ya había hablado del tema, Luis de Llano decidió compartir en entrevista con Yordi Rosado la verdad detrás de su romance con Sasha Sokol en los años 80, cuando ella era un adolescente y él rondaba los 40 años.

Durante años fue un secreto a voces que el productor y la cantante tuvieron un amorío, pero en todo este tiempo, poco a poco se han conocido más detalles.

Quizá el más importante es que el creativo sí se enamoró. Así se lo contó a Yordi: "Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó".

Al respecto, recordó que habló con la mamá de Sasha, quien se fue de México un tiempo... "La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más' y dejó de venir a mi casa; y el día que Sasha se desencantó, en ese momento pues cambió nuestra relación completamente".

Recordó que siguieron tratando temas profesionales durante una década más, pero el romance duró medio año, tiempo en el cual él sí se enamoró: "Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente".

Sasha ya había compartido su versión de la historia, y también confirmó que ella sí se enamoró:

"Mi mamá me planteó por qué no te vas un año y si regresas, y ese amor sigue siendo importante, ese amor va a estar ahí. Sí estaba enamorada, estaba a punto de cumplir 18. Mi mamá me dijo 'quiero que venga Luis a la casa', pero fue una plática bonita entre seres inteligentes que querían lo mejor para mí. Mi mamá entendió que Luis me quería y yo a él, y por la diferencia de edad nos nutríamos, y nos hacíamos bien".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!