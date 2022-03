"Luis de Llano NO es mi amigo"; Crystal habla sobre el caso Sasha

Crystal vivió en carne propia la violencia y el abuso durante tres años, lapso en el que fue pareja del productor Sergio Andrade. Por eso ahora no duda en aplaudir el valor que tuvo Sasha Sökol de denunciar que Luis de Llano abusó de ella cuando tenía 14 años y hasta que cumplió 17.

Este 8 de marzo, Sasha escribió un mensaje en Instagram en el que señaló, además, que De Llano la revictimizaba cada que vez que hablaba de ella, ya que mentía al decir que solo habían sido novios tres meses.

En el caso de Crystal, lo que vivió con Sergio Andrade llegó al punto de que, mientras ella ensayaba en el piano, Andrade la amenazaba con fracturarle el brazo si se equivocaba.

Ahora, en el caso Sasha-Luis de Llano, Crystal no duda en manifestar su apoyo a la cantante. "Yo he estado con ella en muchos periodos de su vida, la acompañé cuando su mamá murió, que fue un momento muy difícil para ella. Puedo decir que Sasha es mi amiga".

Por el contrario, que conoce a Luis de Llano y han coincidido en algunos proyectos, Crystal señala: "Ese señor no es mi amigo, sé quién es pero no es mi amigo", remató la cantante de "No me pregunten por él".