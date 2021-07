Luis Miguel y Yolanda Andrade tienen en común un pasado con esta guapa mujer

En una videollamada muy divertida, Yolanda Andrade platicó con una de sus ex novias, y resultaron confesiones que hasta involucraron a Luis Miguel.

Y es que 'El Sol' de México y la presentadora tienen en común un pasado con la guapa actriz Lorena Meritano, quien conversó con su amiga y ex novia.

Aunque no quiso dar muchos detalles, Lorena habló un poco de Luis Miguel: "Hablando de eso, es un caballero, pero re caballero. Otro día te tengo que contar en persona la primera vez, porque no te puedo contar acá. En Las Vegas fue. Es un príncipe".

"La última vez me mandó a recoger con su seguridad, yo estaba en un programa en vivo de Canal Caracol, me llamaron del canal que habían llegado unos tipos, no sabían si era un narco o qué. De ahí fueron a la productora de Me andaban buscando, él estaba en un hotel, me vio, y me mandó a buscar con la seguridad. Al final hablé con el jefe de seguridad y le dije 'yo estoy casada'", recordó.

Lorena confesó: "Sí te puedo decir, la piel de ese hombre, yo creo que... ¿no es lo máximo?".

Por otro lado, Yolanda Andrade aprovechó para ofrecerle una disculpa a Lorena, pues cuando estaban juntas, ella vivía problemas con el alcohol. Así que le dijo:

"Hermosa que eres por fuera, por dentro, eres una gran mujer, gran amiga, vivimos una época, o sea, tú me conociste en un momento también terrible, yo era una cosa… y me tuviste mucha paciencia también, mucho amor. Aprovecho para pedirte una disculpa en aquel momento de… si por mi enfermedad hice alguna cosa que… porque lo hice, que no estuvo correcta, te pido perdón y me disculpo. En privado vamos a hacer otra cosa, pero públicamente quiero disculparme por ese detalle”.

Lorena Meritano se mostró abierta sobre la verdad entre ellas, e incluso mencionó que si alguien del público le molesta saber la verdad, "no es problema mío, que soy honesta, es problema del otro o de la otra persona que lo tendrá que resolver él o ella, nosotras hemos sido profundamente honestas y yo celebro cada día más la honestidad y la congruencia, y el que no le guste la verdad que mire para otro lado o que no mire, o que mire y que juzgue y no pasa nada que Dios los bendiga, yo duermo con la conciencia tranquila.

El romance entre las actrices quedó al descubierto en 2019, cuando Lorena visitó 'MoJoe' en Unicable, y ahí, Yolanda confesó: "“Sí fuimos novias, y la quiero mucho".



