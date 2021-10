Luis Miguel debe 11 millones de pesos… ¡Van tras él!

Un nuevo golpe se avecina para Luis Miguel en Acapulco, donde sigue el proceso legal que su exempleado, Javier Francisco Guatemala, inició en su contra en 2012 por despido injustificado.

De acuerdo con el abogado del demandante, el licenciado Tomás Gutiérrez Álvarez, el cantante ya debe a su cliente cerca de 11 millones de pesos, y eso no es todo, reveló que en la próxima audiencia darán la fecha en la que Luis Miguel tendrá que presentarse él mismo para atender esta demanda millonaria.

¿Cómo va el proceso legal que sigue su cliente en contra de Luis Miguel? Se llevó a cabo la primera etapa, que es la conciliación, en la que los abogados de Luis Miguel dan contestación a la demanda de mi cliente. Sin embargo, ellos pidieron tiempo para contestar, porque yo hice una modificación a la demanda para agregar otras cosas, y se señaló que la siguiente audiencia fuera el 31 de agosto, pero como Conciliación y Arbitraje de Guerrero tenía suspendidas sus labores, no se llevó a cabo. Estamos a la espera de la siguiente fecha.

¿Han intentado llegar a un acuerdo con Luis Miguel? Sus abogados nos hicieron una oferta a principios de este año, le ofrecieron a mi cliente 200 mil dólares, antes de que Luis Miguel fuera notificado, porque fue notificado en mayo apenas.

Entonces, ¿su cliente no los aceptó? No. En la audiencia pasada, que fue en julio, mi cliente les dijo que con 500 mil dólares se daba por bien servido, pero los abogados en ese momento no hicieron ninguna propuesta, dijeron que iban a checar.

¿Solicitarán que Luis Miguel esté presente en algún momento del juicio? De hecho, en la siguiente fecha (de audiencia) nos van a decir el día que se tiene que presentar; vamos a ofrecer las pruebas, y en ese momento nos van a decir. “En caso de que no asista a la audiencia, se asumirá como cierto lo que yo le pregunte”

¿Es necesaria su presencia? Sí, es necesaria porque tiene la calidad de demandado físico; en el juicio laboral hay una prueba que se llama confesional, y él tiene que estar presente porque yo le voy a hacer preguntas en torno a la demanda de mi cliente, y él tiene que contestarlas personalmente.

¿Qué pasa si no se presenta? En caso de que no vaya, se asumirá como cierto lo que yo le pregunte, por ejemplo: “¿Le debes a mi cliente un año de salarios?”, y si él no se presenta, se da por cierto que le debe un año.

A la fecha, ¿cuánto le debe Luis Miguel al señor Javier? De salarios caídos, aproximadamente 11 millones de pesos.

¿Cómo sucedieron las cosas? La demanda se hizo por despido injustificado, porque a últimas fechas, antes de que Luis Miguel vendiera su mansión de Acapulco, le pidió a mi cliente que se hiciera cargo de vender yates y varias cosas, y él se encargó de todo eso, le mandaba reportes y todo, porque se hacía cargo del personal que tenía, pero Luis Miguel dejó de pagarle.

¿Desde cuándo empezó a trabajar su cliente con Luis Miguel? Aproximadamente trabajó 24 años con él, desde que Luis Miguel compró una villa en Acapulco, por Las Brisas; desde ahí, mi cliente se empezó a hacer cargo de todo, y cuando Luis Miguel compró la mansión de Acapulco, se fue con él. En un inicio trabajó como encargado de llaves, y después adquirió la confianza de Luis Miguel y llegó a ser el administrador.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!