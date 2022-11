Luis Fernando Peña se hará la vasectomía: "No habrá de que '¡se nos escapó otro chamaco!'"

En julio de 2021, Luis Fernando Peña recibió una de las noticias más hermosas de su vida: se convertiría en padre por segunda ocasión; su hija Aitana, procreada con Aly Noris, su segunda esposa, venía en camino. La pequeña nació en octubre, y el actor fue el hombre más feliz del planeta. La paternidad con ella y Regina, fruto de su pimer matrimonio, ha sido para él maravillosa. Y más porque Aly tiene también un hijo de su relación anterior: Líam, de ocho años, y vive con ellos.

“Mis dos hijas llegaron al mundo en diferentes momentos de mi vida, pero cuando haces las cosas con amor y sabes perfectamente cómo quieres educarlas, no importa cuántas complicaciones tengas; si tienes el valor de levantarte y demostrarles que se puede seguir adelante, es lo más importante”, expresó el actor que actualmente da vida a Joaquín en la telenovela Mi secreto, producida por Carlos Moreno.

Aunque se siente realizado en su faceta de papá, admite que no todo ha sido miel sobre hojuelas; en el camino le ha costado trabajo manejar ciertas situaciones con Regina, su hija mayor. “El proceso de separación con mi ex esposa fue complicado en el sentido de cómo decírselo. Entonces ella tenía nueve años; ¿cómo le explicas a una nena de esa edad lo que sucede?”.

Él se armó de valor y lo hizo sin tanto rollo: “Tenía que ser muy claro. Los niños de hoy son muy inteligentes, si les hablas con la verdad lo entienden muy bien. Decidí no darle vueltas al asunto, porque no hay que engatusar a los niños, y le dije: ‘Las cosas son así, suceden. Así es la vida’. Cuando les explicas que las cosas terminan, pero no cambia la relación que llevas tú con ellos, lo entienden. Además, no sólo es explicárselos, sino demostrárselos”.

Y así lo ha hecho: siempre ha procurado ser un padre presente y estar para sus hijos en todo momento.

“En el caso de Regina, le mando mensajes, hacemos videollamadas; incluso, me platicó que cortó con su novio, y es lindo que, a mis 40 años, ella tenga la confianza de contarme sus cosas. Soy un papá chavo y lo disfruto mucho”.

“MI ESPOSA SE LIGÓ; NO HABRÁ DE QUE ‘¡SE NOS ESCAPÓ OTRO CHAMACO!’”

Al final, considera que ha cumplido bien su rol de padre, y eso se refleja en la relación que tiene la adolescente con su actual pareja: “De pronto volteo y veo que mi hija y mi esposa se llevan de maravilla, se quieren mucho y no hay celos”.

Por su parte, él admite que, al principio, enfrentó complicaciones para tratar a Líam. “Al final, pensé que no debía quebrarme la cabeza en eso y debía tratarlo como si fuera mi hijo, porque ahora lo es y merece el mismo cariño y respeto que mis dos hijas… De pronto, cuando veo que Líam y Regina se llevan tan bien, que juegan y se divierten, es padrísimo. La familia creció y para bien”. Siendo que las cosas en su matrimonio y con sus hijos van viento en popa, la posibilidad de que la familia crezca ya no existe: “Ya cerramos la fábrica y abrimos el parque de diversiones (risas). Mi familia está perfecta como está; además, la situación en el mundo después de una pandemia es mucho más complicada. Mi esposa se ligó, y yo, en cuanto termine las grabaciones de la telenovela, me hago la vasectomía. Así no habrá de que “¡Se nos escapó otro chamaco!”.

Tenemos una familia maravillosa como está, con nuestros tres hijos increíbles que Dios nos mandó, y cinco gatos que son nuestros compañeros”. Concientizar a los hombres en torno a este procedimiento es muy importante para él: “Vivimos en una sociedad que, durante décadas, ha sido machista. De pronto cambiarle el chip y decirle a un hombre: ‘Házte la vasectomía para que ya no tengas hijos’, es como decirles que les van a amputar un órgano, que pierden virilidad, pero al contrario: eres más hombre cuando decides no tener más hijos por ti y por tu esposa”.

SU HISTORIA DE AMOR

Inició en 2020; el flechazo fue tan intenso que al siguiente año, en julio de 2021, recibieron la noticia de que serían padres. El 6 de octubre de 2021 nació Aitana, la segunda hija del actor y de Aly. Ella también tiene un hijo de su relación anterior, se llama Líam y vive con la pareja.

En marzo de 2022 Luis Fernando y Aly Noris se casaron por el civil, y al día siguiente bautizaron a su princesa.

