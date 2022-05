Luis Enrique y Sylvia Pasquel respetan decisión de Silvia Pinal: "Nadie la está obligando"

A raíz de las opiniones surgidas, luego de que de Silvia Pinal no pudo ofrecer función especial de la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! por motivos de salud, sus hijos Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán aclararon que ellos no han obligado a su mamá a trabajar, y dejaron en claro que este proyecto fue una decisión tomada por la propia diva.

Luis Enrique Guzmán: “Le ha servido como terapia ocupacional”

Aunque ha tratado de mantenerse alejado de la polémica, su hijo menor también aclaró que de ninguna manera ha obligado a su madre a participar en la puesta en escena, y que el proyecto ha servido como terapia ocupacional para doña Silvia.

“El no trabajar y no estar activa la empezó a deprimir, hasta que el doctor, con todo y las terapias físicas, de convivencia y todo lo que estábamos haciendo como familia, nos dijo que ella necesitaba un incentivo, por eso comenzó a ensayar la obra”.

Sobre el estado de salud de la actriz, desmiente que sea tan preocupante como muchos han especulado. “Cualquier persona de su edad tiene momentos de lucidez y momentos en los que se les va un poco la onda, pero ella, entre más activa esté con sus ensayos, e incluso con sus salidas sociales, se siente mejor”.



SYLVIA PASQUEL: "NADIE LA ESTÁ OBLIGANDO"

La primera en levantar la voz fue su primogénita, quien difundió un audio en el que explica la situación que vive la familia. “He escuchado comentarios muy desagradables y desatinados que dicen que estamos exhibiendo a mi mamá y sobre las condiciones de enfermedad en las que supuestamente se encuentra, y no es así. Ella tuvo un problema estomacal, se deshidrató y eso provocó que tuviera un problema de presión que se controló. Pero al salir del teatro lo primero que hizo la prensa fue aventarse sobre ella, cerrarle el paso, empujándose y queriendo sacar una nota, dificultando que Toño (chofer de la actriz) pudiera subirla a la camioneta”.

También negó beneficiarse con la participación de doña Silvia en esa obra teatral. “Para su información, estuve tres semanas en Acapulco filmando una serie; tuvimos locaciones allá y en Valle de Bravo, por eso no pude estar el día del estreno. Ni siquiera pude estar con ella el Día de las Madres porque tuve llamado… Pero tenemos que escuchar cosas como que me dieron un millón de pesos para que mi mamá trabajara, que le dieron un millón de pesos a mi hermano (Luis Enrique) para que ella estuviera en el teatro. Esta obra no es para darle gusto a nadie de ustedes, ni a nadie de la familia, es algo que mi mamá quiere hacer; dicen: ‘que ya la guarde, para que ella’… ¿Pero qué disfruta? Todo el día sentada en un sillón viendo la televisión. Mi mamá no baja a la alberca ni va a desayunar a restaurantes, tiene muchas limitantes respecto a su movimiento, y no es tan fácil sacarla de su casa. Para ella, ir al teatro es lo máximo que le puede pasar; si no quiere bañarse, le decimos que hay que ir al teatro e inmediatamente se anima. Así funciona su estado de ánimo, sus ganas de ir a trabajar, nadie la está obligando, y menos yo, que no necesito que nadie me pague para cumplirle a mi mamá el deseo que la hace estar viva y estar activa”.

¿Y QUÉ DICE EL MÉDICO?

Aunque se cuestionó el estado físico de la actriz, el doctor Eduardo de Jesús Haro, médico de cabecera de doña Silvia, compartió que ella se encuentra bien: “Sólo tiene una infección de vías urinarias que le hemos estado tratando, y algunos malestares propios de la edad, pero es una mujer fuerte que podría seguir trabajando, aunque no es lo más recomendable”.