Luis 'El Potro' Caballero defiende a Laura Bozzo: "No es la bruja que todos piensan"

Se conocieron en La casa de los famosos y desde entonces, “El Potro” Caballero y Laura Bozzo son los mejores amigos que hasta besos en la boca se dan. Recientemente, la conductora peruana fue la madrina del influencer en el lanzamiento de su podcast, El Potrero, cuya receptividad lo ha llevado a saborear el éxito en uno de los formatos más replicados del momento.

“Estoy muy contento y superagradecido porque apenas a tres semanas del estreno ya se colocó en el tercer lugar del top de comedia y está en el séptimo lugar de todos los podcast de México, eso me emociona y me impulsa a seguir con todas las ganas”, dice el artista, quien además de la “señorita Laura” ha tenido como invitados a Manelyk González y Yordi Rosado.

“ES SUMAMENTE CULTA E INTELIGENTE”

Al joven, sobrino de Consuelo Duval, el podcast le permite extenderse en temas más profundos y ofrecer contenidos más reales. “Es que en la televisión, a veces, estás limitado en temas de controversia, medio picosos, pero en este proyecto te puedes explayar, puedes platicar de todo, sin tapujos, sin censura, y eso se agradece porque los invitados se sienten más en confianza y lo cuentan todo como debe ser”.

Sobre Laura Bozzo, su primera invitada, advierte que no es la persona que muchos odian. “Desde el primer día, ella se me hizo un personaje superinteresante porque no es la señora gritona que todo el mundo está acostumbrado a ver como una energúmeno en un foro, al contrario, es una persona sumamente culta, inteligente, muy agradable, y eso es lo que se puede ver en el podcast, ella no es la bruja que todo el mundo piensa que puede llegar a ser, es muy divertida y nos contó cosas que no había contado sobre La casa de los famosos”.

“YA ES HORA DE GANAR UN REALITY SHOW”

El Potro afirma que es “una mujer sumamente polémica, pero dentro de eso, no le quita lo buena persona que es fuera de cámaras, es muy divertida, si no la conocen, se deben dar a la tarea de conocerla, puede ser un poco difícil al principio porque está acostumbrada a que la estén adulando, pero es una grata sorpresa”.

Y del beso que se dieron en el programa, manifiesta que aunque no fue de amor, igualmente le gustó. “Originalmente iba a ser un beso de tres con Toni Costa, pero él se rajó en el intento, me dejó solo en la operación y tuve que hacerlo yo solo”.

Pero, ¿atentarán contra su sexualidad estas demostraciones de afecto?, según él, no tiene que ver con la preferencia sexual. “Ya me he dado varios durante muchos años, no tiene que ver con la sexualidad, es puro desmadre, una cosa lleva a la otra y lo disfrutamos”.

Ahora que forma parte de la edición Campeón de campeones en Las estrellas bailan en Hoy, el ex de Michelle Vieth revela que ha trabajado mucho para convertirse en ganador, a pesar de que su pareja en la pista, Manelyk, se encuentra en reposo por las lesiones que la sacaron temporalmente de la competencia.

“He vivido muchas emociones en el reality, he conocido gente nueva. En el boomerang, por ejemplo, me sorprendió Candela Márquez, yo tenía una idea diferente y me tragué mis palabras, ella es superprofesional, muy buena onda. Ya me toca ganar, creo que tengo que ganar algún reality, pues en todos los que he estado no he levantado la copa, pero creo que ahorita se acabará esa maldición”.

