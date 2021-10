Luis De Alba convirtió su casa en un hospital tras cirugía de prótesis de cadera

La prótesis de cadera es una técnica de cirugía mayor que consiste en la sustitución de la cadera degenerada por una articulación artificial. Luis de Alba se recupera después de haberse sometido a esta intervención tras la caída que sufrió en Monterrey. Hoy, el comediante se recupera en su casa de Guadalajara, y TVyNovelas fue testigo de cómo su sala se convirtió en una habitación de hospital con todos los aparatos necesarios para su rehabilitación.

Don Luis, ¿cómo va su recuperación? ¡Ya me siento mucho mejor! Todavía tengo un poco de dolor cuando me muevo, pero los doctores me han dado un buen pronóstico y me han dicho que es parte del proceso de recuperación.

Lo vemos contento... ¡Sí! Porque tengo muchas ganas de recuperarme para volver a mis compromisos de trabajo, pero lo que más contento me tiene son todas las muestras de cariño que he recibido. ¡Muchísimos compañeros me han manifestado su apoyo incondicional!

¿Qué le han dicho sus doctores? Que mi estado neurológico y clínico es muy bueno. Les quiero contar que en casa he estado recibiendo dos tipos de rehabilitación: pulmonar y física. La primera es porque en los estudios habían encontrado algo raro en mis pulmones, pero con antibiótico todo se solucionó; y la segunda ha permitido que poco a poco vaya teniendo más independencia en mi movilidad.

¿Cuántos días seguirá descansando? Hasta el momento me dijeron que serán 10 días. Tendré que venir a revisión y ya los doctores me indicarán qué es lo correcto para hacer. Tengo que cuidarme mucho.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!