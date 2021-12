Lucila Mariscal sufrió una caída, está hospitalizada y necesitará prótesis de cadera

No fue una buena Navidad para Lucila Mariscal, quien tuvo que ser hospitalizada de emergencia luego de sufrir una caída en su casa; su familia la llevó a un nosocomio en la Colonia Roma, donde la actriz será sometida a una cirugía.

En redes sociales, su representante informó: "Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal!!! Que desde el sábado esta hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas...".

Se supo que la actriz se cayó el sábado pasado y eso derivó en varios problemas clínicos. Se espera que en los próximos días sea intervenida por una hernia umbilical complicada.

Tras varios estudios, se supo que necesitará una prótesis de cadera por el desgaste óseo que presenta; esa intervención tendrá que ser después de tratarle la hernia, que se acrecentó porque durante la pandemia no fue tratada.

Elías Cañete, mánager y amigo de Lucila Mariscal, dijo a Reforma que la actriz está "muy espantada porque no sabe en qué va a acabar. Su recuperación de la primera operación sería de 3 meses, y de la segunda, otros tres meses".

La legendaria comediante también está con problemas de presión alta, y anímicamente se complica su situación, pues reportan que así como está animada, en otros momentos se deprime. Eso sí, Mariscal está estable y fuera de peligro, aunque le espera un largo proceso para resolver sus problemas de salud.

