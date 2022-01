Lucila Mariscal: "Pido a Dios volver a caminar"

Luego de la caída que sufrió en su hogar, la cual la llevó a ser internada en el hospital el pasado 25 de diciembre y permanecer 11 días en él, Lucila Mariscal se mantiene de buen humor, tal como su inolvidable personaje de Lencha. Aunque ya está en su hogar, la actriz permanece postrada en una silla sin poder caminar, ya que tiene la cadera desgastada y necesita una prótesis.

Esta nueva operación, nos cuenta la también cantante de 79 años vía telefónica, le será realizada en febrero, pues tiene que esperar un poco para recuperarse de la cirugía de hernia umbilical. Lucila, quien inició la charla con un chiste seguido de una carcajada, relata a TVyNovelas cómo fue la caída que sufrió y de dónde saca fuerzas para seguir adelante.

¿Cómo se encuentra actualmente de salud? Ya me estoy reponiendo desde que salí del hospital. Es padre que le hagan a uno todo en la clínica, hasta que te bañen, pero es mejor estar en casa y tratar de hacer uno mismo las cosas. Estuve 11 días hospitalizada, se alargó todo el proceso porque la presión se me subía mucho y estaba muy inestable, y hasta que los médicos no la controlaron, no me dieron de alta.

¿Cuándo salió del hospital? El 3 de enero; me tocó pasar Año Nuevo dentro del hospital.

¿Qué sintió al pasar Año Nuevo hospitalizada? No estuve sola, la pasé con un amigo que no se me despega y me ayuda en todo, se preocupaba mucho por mí y me quiere, es como un hermano. Ya he pasado varias situaciones en mi vida que me han impedido hacer grandes celebraciones en Año Nuevo, Navidad, Día de la Madre, entonces no me afecta, ya estoy acostumbrada.

¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron los doctores? Me golpeé la cadera en el lado que la tengo muy desgastada cuando me caí al suelo; me dolía muchísimo, era una sensación horrible, no podía ni moverme. Me trasladaron en ambulancia al hospital, y al ingresar, los médicos se dieron cuenta de que tenía una hernia umbilical que estaba casi a punto de estallar; la tenía tan grande que a la hora de la caída se me salió un poco por el ombligo. El cirujano me dijo que no podía intervenirme de la cadera por la hernia, si me operaban así, corría el peligro de que me reventara por dentro la hernia, entonces me sometieron a esa intervención quirúrgica.

¿Cuándo la operarán de la cadera? El médico que me operó de la hernia me dijo que aproximadamente en un mes más. Actualmente me estoy recuperando de la cirugía, que no me dejó ninguna cicatriz; la operación fue espectacular y la sutura quedó perfecta.

¿Cómo se cayó? Estaba caminando con dos bastones y se me resbaló uno y cayó al piso, perdí el equilibrio, me tropecé con el mismo bastón y caí. No sé cuántas vueltas di y caí en un mueble que es de madera. Me pegué horrible en el brazo y la cadera del lado derecho, que es la parte que tengo mala.

¿Cómo hace para soportar el dolor por la lesión de su cadera? Me mantengo sentada, y cuando me canso, levanto los pies en posición inclinada y luego me siento y así voy. No puedo caminar nada, espero que luego de la operación y el proceso postoperatorio, que dura alrededor de seis meses, pueda caminar lento; será poco a poco.

¿La falta de trabajo le ha afectado económicamente? Claro, y mucho. Tengo ayuda del Gobierno, de Televisa y de la ANDA; apoyo que me gané. En Televisa, el señor Emilio Azcárraga Milmo “El Tigre” siempre fue muy lindo y cariñoso conmigo, él me dio la exclusividad vitalicia y aún la gozo, algo por lo que estoy muy agradecida. Televisa me vio crecer y fue mi primera casa en la actuación, ahí se disparó mi popularidad. Llevo 52 años trabajando, porque no cuento los dos de la pandemia. Lo último que hice en Televisión fue una participación especial en Nosotros los guapos en 2020, y tenía una gira de presentaciones con mi show por varias ciudades de Estados Unidos que no se pudieron hacer por el COVID, y esas ganancias las dejé de percibir.

¿Cómo se siente emocionalmente? Muy bien, muy agradecida con Dios, con el público, con las personas que me quieren y hasta con mis enemigos. Estar viva es una bendición, y poder hablar...

¿De dónde saca fuerzas? De la fe. Amo a Dios, he tenido muchas pruebas de su existencia en mis 79 años. No puedo decir que no creo en Dios, si yo casi hasta lo vi, no es algo que puedo dudar. Yo no tengo religión, sino conocimientos bíblicos porque estudié seis años la Biblia.

¿Se considera una mujer bendecida? Sí, si no fuera bendecida y afortunada, me hubiese matado en la caída que tuve, porque fue muy estruendosa.

Este 2022 cumple 80 años, ¿qué le pide a la vida? Le pido a Dios que me de mucha paz, tranquilidad, amor de las personas que me rodean. Le pido que mi salud me la conserve, que pueda volver a caminar y que sea una viejita, pero una viejita sana. Yo sé que Dios me ama y yo lo amo a él inmensamente también.

