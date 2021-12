Luciano, hijo de Lety Calderón, ya va a entrar a la universidad y pide respeto

Lety Calderón llegó al programa 'Sale el sol' con su carismático hijo Luciano, y hablaron un poco, en pleno Día internacional de las personas con discapacidad, sobre cómo han conseguido que el joven pueda tener una vida académica como otros chicos.

"Sí vale la pena mencionar. A partir del Teletón hemos tenido más consciencia de lo que es la discapacidad, pero nos falta muchísimo como país", resaltó Lety.

Pero admitió: "Hay una gran ignorancia, y se vale, porque no debemos saber todo. Cuando nació Luciano yo no tenía la menor idea de lo que era el Síndrome de Down. Es una condición, la gente ni siquiera sabe cómo referirse, pero se dice así, 'tu hijo con Síndrome de Down', no pasa nada.

Luciano, por su parte, comentó que quiere ser "doctor, astronauta, saber matemáticas, me gustaría ser biólogo marino, abogado, notario, me gustaría ser más coqueto", lo que provocó risas. Eso sí, recordó que su novia se llama Marjorie de Sousa.

El jovencito entrará en enero a estudiar a la Universidad Anáhuac, hecho que Lety Calderón celebró "porque él estuvo en una escuela maravillosa, pero solamente tienen primaria y secundaria, ninguna escuela tiene preparatoria; no sé si es la UNAM o la SEP, pero no apoyan a los niños con discapacidad en prepa. Ya no les permiten estudiar más, pero afortunadamente hay instituciones como la Anáhuac y la Ibero que les prestan este programa de 3 años, los van encausando".

La actriz confesó que ella quiere que Luciano estudie gastronomía. Explicó que en la universidad tienen un programa "para gente con alguna discapacidad física o intelectual, pero dependiendo a sus capacidades, los van enfocando a algunas clases de lo que quieran estudiar con chicos regulares".

Lety Calderón difundió un mensaje claro para los padres: "Se vale y no es malo sentir miedo, pero que no te paralice. El miedo me activó, me preocupé por él, me metí a cursos, a todo. Es un chico que le echa muchas ganas. Simplemente es el compromiso como papá, tenga o no tenga una discapacidad, el compromiso como padres hoy en día se está perdiendo mucho, y estos niños requieren una atención mayor, tampoco excesivo, pero sí hay que tenerles mucha más paciencia".

Luciano, en tanto, no perdió la oportunidad de decir: "No queremos lástima, queremos respeto".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!