Lucía Méndez tiene corazón de piedra; estos son los hombres que ha rechazado

No importa si es el cantante latino más vendedor de discos o el boricua que mejor baila, Lucía Méndez no se tienta el corazón a la hora de decidir con quién tener una relación amorosa.

La actriz y cantante es famosa por las anécdotas que suele contar como parte de su vida en el mundo artístico, incluyendo la vez que hizo enojar a Madonna y la puso en su lugar porque quiso obligarla a bailar en un concierto.

Durante muchos años se dudó de la veracidad de esa historia ocurrida en un show de Madonna pero hace unos meses se rescató un fragmento de un documental en el que Madonna habla del incidente, aunque obviamente no menciona a Lucía Méndez, sino que refiere a las personas sentadas en el público que parecen no disfrutar el show. La coincidencia hizo pensar que La Méndez no mintió.

Así que ahora que ha hablado de otro rechazo a famoso, la polémica resurge al recordar otros casos en los que Lucía decidió decir no.

Luis Miguel. Esta es una historia de amor y desamor. De acuerdo con la versión de la actriz, sí hubo romance con el cantante, romance que fue tórrido pero fugaz porque al enterarse de que el cantante era mucho menor que ella (Lucía asegura que no se había dado cuenta), decidió terminar con el cantante. “Eres mala”, le habría dicho Luis Miguel, quien además se quedó con la espina clavada y muchos años después volvió a reclmarle a Lucía Méndez por haberle roto el corazón.

Bobby Larios. Lucía Méndez asegura que todo lo que ha habido entre Bobby Larios y ella es una plática en un restaurante. El rumor de que tenían un romance fue negado por la actriz en una entrevista con el programa de radio “Todo para la mujer” en el que señaló que aunque era “lindo”, su relación estaba muy lejos de ser un romance.

Chayanne. El cantante boricua de plano se quedó con las ganas… de acuerdo con lo que narra Lucía Méndez. En esta historia, la actriz asegura que Chayanne fue hasta su cuarto de hotel para tratar de conquistarla pero que ella se dio cuenta de que era menor de edad (tenía 17 años) y que tuvo que rechazarlo.

“Llegó Chayanne, era algo así como mi fan perdido, entonces llegó y me dijo Lucía que no sé qué. Y yo le dije no Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor, y le dije; No, ni maíz, no, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida eres un bebé. No mi amor. no vete”.

Esta anécdota, contada a Martha Figeroa en el programa “Con permiso”, no termina ahí, sino que sigue con Luis Migiuel, quien habría llegado a ese mismo cuarto de hotel horas después.

Luismi sí consiguió lo que Chayanne no pudo pero porque le mintió a La Méndez al decirle que tenía 20 años.