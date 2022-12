Lucía Méndez se hunde en el karma: deberá cuidar su salud física y mental

Días y meses difíciles le esperan a Lucía Méndez, quien debe buscar ayuda espiritual para poder abrirse los caminos y librarse de un karma que la persigue, asegura el vidente Farath Coronel a TVyNovelas.

“Debe encontrar la paz mental y personal. Es alguien que va a comenzar a afrontar muchos problemas kármicos, esto quiere decir que ella actuó mal o hizo cosas que dañaron a terceras personas, entonces vendrá ese pago kármico para poder liberarse”, explica el experto.

Según Farath, la Diva de México debe sanar en muchos aspectos para que su energía positiva fluya: “Lucía Méndez debe buscar mucha ayuda espiritual, emocional y psicológica, porque vienen situaciones muy fuertes de depresión y de recaídas en algo que ya había padecido, como podría ser el alcoholismo”. Su vida profesional también se verá afectada.

“En cuanto a sus proyectos, la prosperidad no se le ve muy abierta. Su número 9 representa en ella la irracionalidad, ya que no acepta consejos, es una mujer que no es fácil que acepte ayuda espiritual o emocional”.

El astrólogo revela que en las cartas del tarot leídas a la actriz le aparece que debe ser precavida: “Tendrá problemas de salud a finales del primer trimestre de 2023, podría ser algo relacionado con el corazón, y en el segundo se ven caídas fuertes, por lo que debe ser precavida”.

En conclusión, Farath dice que el próximo año será complicado para la artista hasta en su economía, pues por la falta de proyectos sus cuentas bancarias se irán a la baja.

“El egocentrismo, el exceso de autoestima y su inmadurez personal y profesional harán que mucha gente se aleje de ella. Lucía está estancada, no puede evolucionar y vivirá un año muy difícil, en el que su soberbia no le permitirá crecer más. Tendrá que aprender a pedir perdón y buscar la reconciliación”.

