Lucía Méndez pone en su lugar a Laura Bozzo por criticar su rostro

Además de los problemas que ya tiene dentro de La casa de los famosos, Laura Bozzo enfrenta conflictos con el exterior, debido a que habló de Lucía Méndez, quien no se quedó callada y la puso en su lugar.

Laura Bozzo comentó en el reality de Telemundo que Lucía se había arruinado su rostro, mientras que Verónica Castro mantenía su belleza.

Así que los reporteros cuestionaron a la diva de las telenovelas al respecto y fue muy sincera: "Pues yo le respondo que cuando dijo eso ha de haber estado frente a un espejo".

Presumiendo su rostro libre de imperfecciones, Lucía dijo: "Porque véanme ¿cómo me ven? Yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido toda la vida y que me vea que no tengo nada y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo viéndose a ella misma".

Además confesó que no ve el reality, pero definitivamente dijo que si antes apoyaba a Laura, ahora ya no, "me cayó mal la verdad”.