Lucero y Mijares juntos otra vez, serán parte del nuevo programa 'El Retador'

Después de su histórico conciertos juntos, donde compartieron escenario con sus hijos, Lucero y Mijares vuelven a parecer juntos, pero esta vez en una sesión para la revista CARAS.

Derrochando complicidad, los ex esposos comentaron todo sobre su concierto por streaming donde unieron sus talentos, y hablaron del respeto y admiración que se guardan.

"Nos reunimos para cantar de nuevo porque es una especie de experimento que queríamos hacer. Nunca habíamos tenido un show juntos y esto lo planeamos para hacerlo como un regalo a la gente”, comenta Manuel.

Por su parte, Lucero dijo a CARAS: "Nos tenemos mucho cariño, tuvimos un matrimonio precioso y qué bonito poder seguir siendo amigos aunque no seamos esposos”.

Y es que la cantante sigue admirándolo: " “Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo. No porque ya no seamos esposos, quiere decir que eso ha cambiado. Sigo admirándolo profundamente".