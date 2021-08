Lucero habla en exclusiva de su regreso a las telenovelas: "Todavía no me han convencido"

En el Foro 5 de Televisa San Ángel, Lucero es la reina y nadie le quita su trono. La artista regresó por la puerta grande a la pantalla chica como jueza de 'El Retador', nuevo programa de Rubén Galindo en el que evalúa a talentos de México y otros países que buscan derrotar a un campeón del pasado para asegurar su pase a la gran final.

La estrella de exitosos melodramas como Lazos de amor, Alborada y Soy tu dueña nos recibió en una sala detrás del escenario para hablar de esta experiencia que la tiene bastante emocionada; además, dejó claros los motivos que la separan de las telenovelas y cómo ha logrado una admirable relación de respeto y madurez junto a su ex, Manuel Mijares, quien la acompaña en el panel de expertos, al igual que Itatí Cantoral.

¿Cuánto lo pensaste para estar en este programa? "Fue un trabajo que muy fácilmente acepté hacer por muchos motivos. En primer lugar, estaba Rubén Galindo produciendo, y eso es una garantía, porque además, me gustan mucho los programas que él hace, las cosas que crea, es profesional desde siempre; nos conocemos de hace muchos años, aunque nunca habíamos trabajado juntos en un proyecto completo.

"Pero el saber que es un formato nuevo, diferente, único, que no es copia de nada, que no es traído de otra parte, me pareció también muy atractivo para mí como juez, para el público que estaría viéndonos cada domingo. El poder compartir con mis compañeros, en este caso, con Manuel Mijares e Itatí Cantoral, me atrapó desde el primer momento, y el hecho de que los competidores también vengan de diferentes países me encanta, porque siento que le aporta mucha calidad al show, le brinda un nivel muy importante".

Aunque la gente quería verte en telenovelas, igual estás regresando a Televisa… "¡Exacto! Es que desde La Voz Kids (2019) no había hecho proyecto en televisión, entonces se atravesó la pandemia, pasó todo lo que tenía que pasar, y todos teníamos la avidez de hacer un proyecto bonito, no solamente trabajar porque sí, sino hacer algo interesante, por eso, al final del día, regresar a la televisión, a la cercanía del público a través de la pantalla, entrando a sus hogares los fines de semana, es superlindo, y en cuanto a las telenovelas, pues tendrán que escribir una que me guste, porque yo leo y leo historias que me mandan y digo: ¿Otra vez lo mismo?, eso ya no. Entonces prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte.

¿Qué historia es la que quisieras hacer? "No puedo decir, porque si digo la historia me la roban (risas), pero quiero algo que pudiera ser parecido a lo que se hacía antes. Yo pienso que las telenovelas de antes, los grandes clásicos que he hecho como Soy tu dueña, son novelas muy espectaculares que tienen muchos elementos, tal vez un poco irrepetibles, primero, porque el reparto ya es imposible de volver a conseguir, porque hay actores que ya ni siquiera están en este plano, y segundo, porque no es fácil encontrar una historia que sea sorprendente; es que de verdad, leo algunas historias, hay unas muy lindas, están bien logradas, pero no son nada que la gente pudiera estar esperando o que resulte inesperado. Muchas cosas que plantean las he visto en películas, otras ya me sé la historia y en qué va a terminar, no son personajes que representen para mí un reto o que vayan a superar las novelas que ya he hecho, y es lo que me gustaría lograr.

¿Eso es lo que te aleja de los dramáticos? "Sí, por eso todavía no me han convencido. Pero sé que el momento llegará, no hay prisa, porque para hacer algo bueno nunca hay prisa, y yo siento que soy del tipo de actrices que puede trabajar a cualquier edad, no necesito hacer a una protagonista joven, o que quiere hacerse la joven para trabajar, simplemente puedo hacer a una mujer de 50 años como lo soy, o una mujer de 60 el día de mañana…

Tal vez hasta a una Bárbara Greco… Sí, quizás una villana, una mujer que se transforma por una cuestión de la vida, una mujer con una personalidad doble o una mujer…

¿Trilliza? Sí, una trilliza que quedó viva por ahí (risas)… Pero al final, no creo que sea necesario que tenga que salir como la mamá de o como la hermana de, sino que puedo protagonizar mi propia historia, y eso es lo que me gustaría.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!