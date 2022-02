'Lucas Batalla' de '¡Vivan los niños!' creció, adelgazó y así luce ahora

Cómo olvidar la telenovela infantil '¡Vivan los niños!' producida por Nicandro Díaz hace casi 20 años, una readaptación de la telenovela de 1989, 'Carrusel', la cual a su vez era una nueva versión del melodrama argentino 'Señorita maestra', de 1966.

Dentro de los personajes, resaltó el que se hizo famoso por su reconocida frase “me suda el cerebelo”, el inolvidable 'Lucas batalla', interpretado por Andrés Márquez a sus 7 años.

Era uno de los alumnos del grupo de segundo grado de primera de la escuela Patria Unida, pero ya creció, y ahora sigue siendo actor, pero también es cineasta y fotógrafo. En su trayectoria en la pantalla grande está “El viaje de Teo” (2007) y “El infierno” (2010).

En entrevista con la revista People en Español, comentó: “Estudié cinematografía y poder hacer día a día algo que me permita crear cosas es increíble para mí. Los últimos años he estado muy involucrado en producciones teatrales y también haciendo mucho contenido audiovisual de todo tipo. Por ahora estoy en proceso de edición de mi primer fotolibro y también desarrollando algunos proyectos con amigos, otros personales y buscando más cosas que me vuelen la cabeza".

Ahora en su cuenta de Instagram presume sus fotos, autorretratos, reflexiones y planes a futuro.

Cabe mencionar que en 2020 se anunció que próximamente llegaría OPS, un proyecto que reunió al elenco infantil de aquella telenovela que cautivó a una generación. Sin embargo, ya no se supieron más detalles y en su canal de YouTube solo existe el tráiler con imágenes del reencuentro.

