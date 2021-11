Lourdes Munguía a sus 60 años: "Me encanta que me vean hot"

Lourdes Munguía es una mujer que donde se planta provoca admiración. A sus seis décadas de vida, aún levanta suspiros por su bien formada silueta. Siempre amable y de sonrisa fácil, la actriz se dice una mujer plena que jamás ha necesitado la compañía de un hombre para ser feliz, aunque, por supuesto, no se cierra a la posibilidad de un romance. Lo único que pide es un hombre que la quiera y respete su libertad.

Publicas una foto en Instagram y causas impacto, ¿qué piensas de eso? ¡Uy, qué te digo! Me encanta todo lo que me escriben. Me dicen que me veo hot, que soy una MILF (mujer madura atractiva que atrae para tener relaciones sexuales), una mami, muchas cosas, y pues no puedo más que estar agradecida de que el público me quiera, me apapache y me diga cosas bonitas. Para mí, cada piropo es energía.

No te has vuelto a casar, no tuviste hijos, ¿es difícil soportar la presión social? La verdad, eso nunca ha sido problema para mí. Jamás he estado pendiente de los roles que debemos desempeñar las mujeres en la sociedad. Me gustaría estar casada y tener a mi pareja, pero no se ha dado. Si llega, qué bueno, si no, sigo adelante. Lo único que pido es un hombre que me quiera y respete mi libertad.

¿Nunca te ha faltado la presencia de un hombre para ser feliz? No, jamás. Soy feliz conmigo misma. Me quiero, me caigo muy bien y me la paso a todo dar. Hay que generar tu propia felicidad; estamos aquí para ser felices sin importar si estamos solas o no.

¿Sufres tu soledad? Para nada, al contrario, la disfruto. Me gusta cuando he tenido pareja, pero también gozo cuando estoy sola porque tengo tiempo para mí.

¿Aún te consideras una mujer sensual, sexy? Ay sí, eso nunca se pierde. Aunque tengas 80 años, si lo traes, lo traes; mientras estés viva y tengas energía y actitud, permanece. Todas las mujeres que están en el otoño de la vida se deben poner más las pilas y con esa experiencia disfrutar muchísimo más.

Algunas mujeres las critican por usar cierto tipo de ropa a una edad, ¿qué opinas? Críticas siempre habrá, pero una no puede estar pendiente de eso porque nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Si tú te sientes cómoda, adelante, y que los demás digan lo que quieran.

¿Qué piensas de las cirugías? Las voy a evitar lo más posible; si llega un momento en que de plano se me cae el cachete al piso, lo voy a tener que levantar, pero por lo pronto, mientras aguante, no. Una mujer madura puede tener sus arruguitas. Es más, a mí me gustan los hombres que las tienen.

¿Le temes a la muerte? No le puedo tener miedo porque es la naturaleza del ser humano; desde que nacemos, es lo único seguro que tenemos, aunque no sabemos en qué momento llegará.

¿Crees que hay algo más después de la muerte? Sí, estoy segura de que hay algo más allá, un plano más hermoso en el que seremos completamente felices.

