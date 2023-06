Los secretos detrás de la boda de Alexis Ayala con Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio invitaron a familiares y amigos muy cercanos a la pedida de mano oficial, el pasado 10 de junio; al final, todos se llevaron tremenda sorpresa, cuando a la media tarde apareció una juez que casó a la pareja por lo civil.

Ahora, los enamorados planean su boda religiosa, que será en noviembre en México. “Así lo hicimos. Todo el mundo se sorprendió, nadie sabía; sólo la gente que nos ayudó a acomodar aquí las cosas… Tenemos videos y fotos de la cara de los invitados, con una complicidad, con un gusto, con una alegría... ¡Nadie se lo esperaba! Sorprendimos a todo mundo”, comentó Alexis en entrevista.

Los veo tan enamorados... Me da muchísimo gusto. ¿Ya saben a dónde se irán de luna de miel? CINTHIA : Todavía no tenemos ni idea, porque obviamente primero lo que deja… Ahora estamos enfocados en que Alexis agarre proyecto de trabajo y yo también. Ya el siguiente año, organizaríamos la luna de miel.

ALEXIS: Yo estoy terminando LaLola, y empiezo la película que te dije, que no puedo hablar mucho de ese proyecto. Para septiembre tengo otra película, a ver si se acomoda, y estoy casteando para otro proyecto en Televisa. Ojalá se acomoden, porque la vida es diferente para los actores, para la gente del medio, para los directores, para los productores... La manera de ganar el dinero también es diferente, son otros tabuladores la manera de prorratear y de cuidarlo. Y ahora, entre plataformas, redes sociales, canales de televisión de paga y canales abiertos, está muy segmentado el público. Hay que estar con una continuidad, estar más activos para mantenerte presente dentro de la carrera.

Antes de que ambos se enrolen en algún proyecto de trabajo, sabemos que Cinthia te tiene preparada una gran sorpresa... ¡Sí, me va a llevar de viaje! Ya sabes que ella me organiza viajes, aunque no me ha dicho a dónde. El 9 de agosto es mi cumpleaños, y el 15 de agosto cumplimos dos años como pareja; entonces, de cumpleaños, de aniversario y, como de pequeña luna de miel, me lleva de viaje. Ya pronto tiene que decirme a dónde, pero lo padre de todo es que también todo lo que hicimos del civil nos sirvió como un gran ensayo para lo que vamos a tener en la boda religiosa.

¿Qué significa a estas alturas de tu vida casarte por la iglesia? Muchas cosas; yo le he dicho a Cinthia que el momento más importante para mí será cuando esté en la iglesia y verla caminar hacia el altar, hacia mí, y especialmente verla vestida de novia. No le he preguntado nada del vestido, no quiero saber nada de éste. Justo ayer hablábamos de eso y le dije: “No quiero hacer fotos antes, no quiero verte vestida de novia antes, hasta que no estés ahí, en la iglesia”. Y cada vez que lo digo me emociono mucho, me conmueve mucho llegar a ese momento. Yo podría brincarme la fiesta y todo, porque para mí ese es el momento… Jamás en mi vida había estado tan seguro de lo que quiero hacer y de cómo quiero vivirlo. O sea, Dios me dio una segunda oportunidad; el 30 de junio cumplo cinco años del aviso de vida que tuve.

Ya cinco años… Ya cinco años, y tengo dos compartiendo con Cinthia, en todos los sentidos: con tormentas, con mucha calma, pero siempre los dos arriba del barco, navegando, haciendo equipo; los dos viendo cómo resolvemos las cosas y no siendo el problema entre nosotros, sino nosotros contra la diferencia, contra el problema, no enganchándonos con las cosas que diga la gente. Cada uno tiene que vivir su vida con plenitud, porque quiere y con convicción, y así lo estamos haciendo. Que Dios nos dé la inteligencia todos los días para la vida, la salud y el amor para elegirnos a nosotros mismos, primero, y poder elegirnos nosotros como pareja. De hecho, le he pedido a Cinthia que no nos veamos durante una semana previa al enlace religioso: me iré a casa de algún amigo o rentaré un cuarto de hotel para no estar en el mismo techo, en el mismo lecho, en la misma cama, en nuestra casa, para que lleguemos a ese momento mágico con todo lo que representa.

