Los secretos de belleza de Yalitza Aparicio revelados por su maquillista

Yalitza Aparicio sigue dando pasos firmes en la actuación, pero también como YouTuber, pues en su canal ha publicado contenido que le gusta a sus seguidores, como el video donde se sentó a platicar con su maquillista de confianza, Gerardo Parra, quien reveló a lo que se enfrentó al trabajar con la nominada al Oscar.

Se conocieron durante la filmación de 'Roma', pues él maquilló a Marina de Tavira. "Un mes después me hablaron para maquillarte para una campaña, y la emoción fue tal que para ese llamado, dije 'ok, no todos los tonos de piel son iguales, tengo que hacer ciertas combinaciones para darle exactamente al tono".

De hecho, Yalitza confesó: "Yo tengo diferentes tonos, ya una vez me hicieron un profético y fue complicadísimo dar con el tono. Me pasaba que del cuello para arriba usaba una tonalidad pero cuando era con escotes estaba complicado".

"Creo que en México tenemos este pensamiento que los tonos claros en la piel son mejores, y creo que es un error grave, tenemos que cambiar, están muy acostumbrados a dejar una piel más clara. Lo más importante en el maquillaje, es dejar una piel muy bonita y que combine todo", dijo Parra.

"Ya platicando con Yali, conociéndola más, dije 'ok, ella no es una persona que esté acostumbrada, hay que llevar todo mi conocimiento de maquillista y adaptarlo a cada situación, entonces de las primeras veces era una cosa muy sencilla, casi no rímel, ponerle un bálsamo en los labios, sin pestañas y ya. Y después de estos 5 años el proceso ha sido tal que nos pudimos arriesgar con muchos más colores, texturas, formas".

Gerardo Parra y Yalitza recordaron que las primeras veces, aunque en persona su maquillaje lucía natural, ya con las luces y la cámara, parecía que a la actriz le habían cambiado el color de piel. Detallaron que se trata de un trabajo en equipo para que en una sesión de fotos Aparicio luzca espectacular.

Poco a poco conforme más trabajan juntos, se han atrevido a experimentar y ha salirse del molde. Gerardo así lo comentó: "Desde que aprendí a maquillar entendí que existen distintas reglas, pero ¿por qué no me voy a arriesgar yo, si es más morena su piel, por qué no le voy a poner frío? Sin regirme en las reglas?".

Aquí un poco de los resultados del trabajo entre Gerardo y Yalitza:

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!