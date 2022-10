"Los pendejos no me afectan": César Bono responde a críticas por mantener a sus hijos

"A mi los pendejos no me afectan", fue la respuesta contundente de César Bono cuando un reportero le preguntó si le afectaron los comentarios y críticas por darse a conocer que mantiene a sus hijos adultos.

Recordemos que hace unos meses, cuando se recuperaba de una operación de úlcera que casi lo derrumba, el primer actor confesó que sus hijos varones no se han casado "y todavía dependen económicamente" de él.

Así que en redes sociales explotaron las críticas porque se trata de varones adultos, pero César Bono pone un alto y responde contundente. Ocurrió durante el aniversario número 21 de la obra Defendiendo Al Cavernícola.

"Yo mantengo a mis hijos, en un descuido mantengo a mis nietos y en otro descuido a mis bisnietos", dijo con gran seguridad.

"En esta obra digo que los hombres somos proveedores, y yo he sido proveedor de mis hijos, y si puedo ser de los nietos, y de los bisnietos, lo seré", reiteró.

"Y los pendejos, son pendejos. Y lo peligroso de los pendejos es que son un chingo", dijo el primer actor, quien recordó: "Mi padre, era muy sabio, me enseñó una cosa muy cierta, en este mundo hay dos clases de personas: hay gente y hay gentuza. Y entonces lo que diga la gentuza siempre me ha valido madre, yo me llevo con la gente".



Leonardo Bono, el hijo de César y que también es actor, respondió en su momento ante las críticas, pero tampoco negó que así sea la situación.

Sigue el chisme:

Las primeras fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Dulce María envía mensaje a Maite Perroni por no asistir a su boda

Las parejas de Lucía Méndez, incluidos los menores que ella